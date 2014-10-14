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Utgått
SCF185/00
0 mnd+
Med den ekstra brede åpningen til klypen er det enkelt å feste smokkeklypen på klærne til babyen med én hånd
Klypen etterlater ikke merker på klærne til babyen
Passer til alle smokker som har ringhåndtak
3.8
av 5
4
Anmeldelser
Babypop
14/10/2014
United Kingdom
Fabulous
This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF185/00 Soother clip
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF185/00 Soother clip
Filie
16/01/2014
Deutschland
Geanu richtig
Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF185/00 Schnuller-Clip
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF185/00 Schnuller-Clip
Zagor Te-nej
08/09/2020
Sverige
Bekreftet kjøper
Bra produkt användarvänligt
Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.
Fordeler
enkel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF185/00 Nappklämma
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF185/00 Nappklämma
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