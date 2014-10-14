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  • Holder smokken for hånden
  • Holder smokken for hånden
  • Holder smokken for hånden
  • Holder smokken for hånden
  • Holder smokken for hånden
  • Holder smokken for hånden
  • Holder smokken for hånden
  • Holder smokken for hånden
  • Holder smokken for hånden
  • Holder smokken for hånden
  • Holder smokken for hånden
  • Holder smokken for hånden

Utgått

Smokkeklype

SCF185/00

3.8
| (4) Anmeldelser
Holder smokken for hånden
Med Philips Avent-smokkeklypen er smokken alltid nær babyen og holder seg ren. Smokkeklypen er utformet for å kunne festes enkelt uten å etterlate merker på klærne til babyen. Tilgjengelig i tre moteriktige farger.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Smokk med moteriktige, fargerike design

Holder smokken for hånden

  • 0 mnd+

Lett å feste

Med den ekstra brede åpningen til klypen er det enkelt å feste smokkeklypen på klærne til babyen med én hånd

Skånsom mot klærne

Klypen etterlater ikke merker på klærne til babyen

Smart utforming

Passer til alle smokker som har ringhåndtak

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

4

Anmeldelser

3
2

14/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous

This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF185/00 Soother clip

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF185/00 Soother clip

16/01/2014

Deutschland

Deutschland

Geanu richtig

Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF185/00 Schnuller-Clip

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF185/00 Schnuller-Clip

08/09/2020

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Bra produkt användarvänligt

Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.

Fordeler

enkel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF185/00 Nappklämma

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF185/00 Nappklämma

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  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 