Uansett om du trenger et skarpt, hvitt kupélys for å finne telefonen, eller vidvinkelsyn for klar sikt mens du rygger, eller den sylskarpe klarheten i et sterkt signallys til å skinne gjennom dårlig vær, har Philips Ultinon Pro6000 det du trenger. Disse LED-lyspærene med høy ytelse, tilgjengelige i kjølige og varme hvitfarger og intense rød- og gulfarger, gir kraftig lysstyrke med høy lumen ved perfekt fargetemperatur, slik at du kan både se og bli sett.