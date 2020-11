Tutekopper for småbarn

Her er utgangspunktet for å lære å drikke som en voksen. Philips Avent-tutekopper for babyer og smårollinger gir den lille en myk overgang til å drikke selv. Start med øvelseskoppen. Når den lille er klar for det, lærer du bort nye ferdigheter med tutekoppen, koppen med sugerør og voksekoppen. Alle tutekopper for babyer og smårollinger er lekkasjesikre, enkle å holde og uten BPA.

1 Basert på en nettbasert kundeundersøkelse som ble gjennomført av GemSeek i desember 2015, med over 9 000 kvinnelige brukere av merker og produkter for barn.