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Skapt for å vare.

Bærekraftige løsninger

Skapt for å vare.

Hos Philips mener vi at innovasjon bør handle om å skape kvalitetsprodukter du kan ha glede av lenge og deretter resirkulere. Vi har tatt i bruk denne tankegangen på mange måter opp gjennom årene, og vi har så vidt begynt.

Nye produkter i sortimentet vårt
Innovasjonene våre

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  • Tidlig tilgang til salg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Med løpende, månedlige behandlinger etter angitt behandlingsplan. 