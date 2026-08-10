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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utforsk de innovative, bærekraftige løsningene våre for pasientbehandling av høy kvalitet
Sunnere livsstil for deg, hjemmet og familien
Ledende teknologi for deg og pasientene dine
Bærekraftige løsninger
Skapt for å vare.
Hos Philips mener vi at innovasjon bør handle om å skape kvalitetsprodukter du kan ha glede av lenge og deretter resirkulere. Vi har tatt i bruk denne tankegangen på mange måter opp gjennom årene, og vi har så vidt begynt.
Med løpende, månedlige behandlinger etter angitt behandlingsplan.