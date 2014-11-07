ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

  • Ortodontisk BPA-fri
  • Ortodontisk BPA-fri
  • Ortodontisk BPA-fri
  • Ortodontisk BPA-fri
  • Ortodontisk BPA-fri
  • Ortodontisk BPA-fri

Utgått

Philips AventGjennomsiktige smokker

SCF170/21

4.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Ortodontisk BPA-fri

Philips AVENT ortodontiske, foldbare og symmetriske smokker respekterer den naturlige utviklingen i babyens gane, tenner og gummer. Alle Philips AVENT-smokker er laget av silikon og er smaks- og luktfrie. Fargene de kommer i, kan bli endret.

Se alle fordeler

Stilig design, krystallklart utseende.

Ortodontisk BPA-fri

  • 3–6 md.

  • BPA-fri

9 av 10 babyer godtar smokkene våre*

9 av 10 babyer godtar smokkene våre*

Babyer vet hva de vil ha! Vi spurte mødre om hvordan deres små barn reagerer på Philips Avent-smokker, og 9 av 10 babyer godtar smokkene våre.*

Utformet for en naturlig tannutvikling

Utformet for en naturlig tannutvikling

Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.

Produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia

Produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia

Du kan føle deg trygg på at babyens komfort er i gode hender. Denne smokken ble produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia.*

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.5

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

07/11/2014

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Toller Schnuller!

Mein Kind hat anfangs keine Schnuller genommen. Ich habe verschiedene Firmen und Sorten ausprobiert und bin schließlich auf Avent gestoßen. Und endlich habe ich einen Schnuller gefunden, den es angenommen hat.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF170/19 Classic pacifier

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF170/19 Classic pacifier

05/10/2011

France

France

beau design et discrète

pas de BPA et discrète une fois dans la bouche du bébé

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF170/19 Sucette classique

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF170/19 Sucette classique

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.