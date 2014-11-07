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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Ortodontisk BPA-fri
Philips AVENT ortodontiske, foldbare og symmetriske smokker respekterer den naturlige utviklingen i babyens gane, tenner og gummer. Alle Philips AVENT-smokker er laget av silikon og er smaks- og luktfrie. Fargene de kommer i, kan bli endret.
3–6 md.
BPA-fri
Babyer vet hva de vil ha! Vi spurte mødre om hvordan deres små barn reagerer på Philips Avent-smokker, og 9 av 10 babyer godtar smokkene våre.*
Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.
Du kan føle deg trygg på at babyens komfort er i gode hender. Denne smokken ble produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia.*
4.5
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
JaneDoe
07/11/2014
Deutschland
Bekreftet kjøper
Toller Schnuller!
Mein Kind hat anfangs keine Schnuller genommen. Ich habe verschiedene Firmen und Sorten ausprobiert und bin schließlich auf Avent gestoßen. Und endlich habe ich einen Schnuller gefunden, den es angenommen hat.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF170/19 Classic pacifier
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF170/19 Classic pacifier
gum92
05/10/2011
France
beau design et discrète
pas de BPA et discrète une fois dans la bouche du bébé
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF170/19 Sucette classique
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF170/19 Sucette classique