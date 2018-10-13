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Utgått
SCF176/24
Med håndtak som lyser i mørket
6-18 md.
Ortodontisk og BPA-fri
Dobbeltpakning
Vi vet at det er viktig å få den lille til å sovne igjen. Det unike håndtaket som lyser i mørket hjelper deg med å finne smokken uten å måtte slå på lyset.*
Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.
Du kan føle deg trygg på at babyens komfort er i gode hender. Denne smokken ble produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia.*
2.6
av 5
27
Anmeldelser
Concy
13/10/2018
Italia
Domanda
Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF176/24 Succhietto Night Time
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF176/24 Succhietto Night Time
Carlotaandmami
01/04/2017
España
Muy original lque la anilla brille en la oscuridad
Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF176/24 Chupete nocturno
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF176/24 Chupete nocturno
marina
28/12/2016
Italia
I ciucci avent ve li raccomando
Mio figlio ora quasi 11 mesi e li uso da quando è nato. Ho sia quelli semplici che quelli che si illuminano la notte. Mi piace molto il design e i disegni che hanno questi ciucci. E mio figlio prende solo questi tipi di ciucci gli altri non gli piacciono.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF176/22 Succhietto Night Time
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF176/22 Succhietto Night Time
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
La de selvlysende håndtakene ligge i lyset før bruk.
Verdens fremste smokkemerke
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk
Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn
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