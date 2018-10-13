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  • Beroligende ved leggetid

Utgått

Philips AventNattsmokk

SCF176/24

2.6
| (27) Anmeldelser
Beroligende ved leggetid
Ro ned babyen om kvelden med Philips Avent Classic Night Time-smokken: Håndtaket lyser i mørket, slik at smokken blir enklere å finne om natten. Den ortodontiske, foldbare tuppen tar hensyn til babyens naturlige tannutvikling mens han/hun sover.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Unikt håndtak som lyser i mørket

Beroligende ved leggetid

  • Med håndtak som lyser i mørket

  • 6-18 md.

  • Ortodontisk og BPA-fri

  • Dobbeltpakning

Det lysende håndtaket er lettere å finne ved leggetid

Det lysende håndtaket er lettere å finne ved leggetid

Vi vet at det er viktig å få den lille til å sovne igjen. Det unike håndtaket som lyser i mørket hjelper deg med å finne smokken uten å måtte slå på lyset.*

Utformet for en naturlig tannutvikling

Utformet for en naturlig tannutvikling

Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.

Produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia

Produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia

Du kan føle deg trygg på at babyens komfort er i gode hender. Denne smokken ble produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia.*

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.6

av 5

27

Anmeldelser

13/10/2018

Italia

Italia

Domanda

Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF176/24 Succhietto Night Time

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF176/24 Succhietto Night Time

01/04/2017

España

España

Muy original lque la anilla brille en la oscuridad

Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF176/24 Chupete nocturno

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF176/24 Chupete nocturno

28/12/2016

Italia

Italia

I ciucci avent ve li raccomando

Mio figlio ora quasi 11 mesi e li uso da quando è nato. Ho sia quelli semplici che quelli che si illuminano la notte. Mi piace molto il design e i disegni che hanno questi ciucci. E mio figlio prende solo questi tipi di ciucci gli altri non gli piacciono.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF176/22 Succhietto Night Time

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF176/22 Succhietto Night Time

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. La de selvlysende håndtakene ligge i lyset før bruk.

  2. Verdens fremste smokkemerke

  3. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk

  4. Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn

  5. Årets produsent 2014