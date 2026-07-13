Philips' unike innovasjon

Hva er Ambilight-TV?

For de uerfarne kan Ambilight-TV-en kanskje bare se ut som en TV med lys bak. Men de som prøver den, vet bedre: Ambilight-TV-ens mottakelige glød forvandler vanlige rom til jungler og sofaer til romskip. Prøv den én gang og du vil endre TV-opplevelsen for alltid.