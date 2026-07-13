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En stue med en Philips Ambilight-TV

Ambilight-TV

TV-en. Myten. Legenden.

Se alle modellene

Blant de beste i sin klasse

Bildenes mester

OLED 950 4K Ambilight-TV
OLED 950 4K Ambilight-TV
Denne elegante OLED Ambilight-TV-en fengsler med sitt naturtro bilde og kraftige lyd.
The Xtra 950 4K QD MiniLED Ambilight-TV

The Xtra 950 4K QD MiniLED Ambilight-TV

Mer farge. Mer detaljer. Mer spenning.

The One 9000 4K QLED Ambilight-TV

The One 9000 4K QLED Ambilight-TV

Den du bør følge med på

En stue med en Philips Ambilight-TV

Philips' unike innovasjon

Hva er Ambilight-TV?

For de uerfarne kan Ambilight-TV-en kanskje bare se ut som en TV med lys bak. Men de som prøver den, vet bedre: Ambilight-TV-ens mottakelige glød forvandler vanlige rom til jungler og sofaer til romskip. Prøv den én gang og du vil endre TV-opplevelsen for alltid.

Les mer om Ambilight-TV-er

Kunstig intelligens, ekte forskjell

Ikke noe mer kløning med innstillinger. P5 KI-en inni Ambilight-TV-en din optimerer bildet, spilling og Ambilight for hva enn du ser på eller spiller – og justerer seg etter omgivelsene dine – slik at alt føles episk ut, alltid.

Les mer om AI-funksjoner
Kunstig intelligens, ekte forskjell
Philips-TV i stue

Topp bildekvalitet

Fra de nyeste 4K Quantum Dot, QD MiniLED, & OLED-panelene til kinematisk Dolby Vision og prosesseringskraften til P5 og P5 AI-brikker, er alt laget for å utnytte pikslene maksimalt, og få bildet ditt til å poppe.

Flott lyd rett fra esken

Med funksjoner som Dolby Atmos surroundlyd og partnerskap med de britiske lydlegendene, Bowers og Wilkins, er Ambilight-TV-er laget for å høres klare, romlige og kraftige ut – helt fra starten av.

Flott lyd rett fra esken
  • En stue med en Philips Ambilight-TV

    Smart TV

    Helt enkelt smart

    Finn innhold på tvers av strømmingstjenester raskt. Parkoble enheter på tvers av hjemmet. Kontroller alt med stemmestyring.

Hva er Ambilight-TV i stand til?

  • Filmer føles større

    «Er det en jungel i stua mi, eller er stua mi en jungel?» Ikke bli redd hvis du spør deg selv dette og andre usannsynlige spørsmål så fort Ambilight-TV-en din er satt opp.

  • Sport kommer nærmere

    Ok, så kan du ikke lukte banen. Men med Ambilight-TV-en vil du føle deg så nærme kampen at det virker som om du kan det.

  • Spilling blir ekte

    Enten du kjører rundt en neonbane, dreper vampyrer eller er ute på et mytisk oppdrag for å redde menneskeheten, gjør Ambilight-TV-en alt mer intenst og episk.

Styr TV-en din med din smarte enhet

Philips Smart TV App

Philips Smart TV-appen gjør smarttelefonen eller nettbrettet ditt om til en smart fjernkontroll, slik at du enkelt kan bytte kanal, justere volumet, bla gjennom apper og finjustere Ambilight-innstillingene.

Skann QR-koden for å laste ned appen
Philips Smart TV App
En stue med en Philips Ambilight-TV

Philips soundbar-systemer

Er du klar for kinolyd?

Hvis du foretrekker eksplosjoner som rister i benene eller krystallklar dialog, hvorfor ikke legge til en lydplanke som er laget for å høres, se og fungere utmerket med Ambilight-TV-en din?

Møt lydplankene våre

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