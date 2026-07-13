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Philips' unike innovasjon
Hva er Ambilight-TV?
For de uerfarne kan Ambilight-TV-en kanskje bare se ut som en TV med lys bak. Men de som prøver den, vet bedre: Ambilight-TV-ens mottakelige glød forvandler vanlige rom til jungler og sofaer til romskip. Prøv den én gang og du vil endre TV-opplevelsen for alltid.
Ikke noe mer kløning med innstillinger. P5 KI-en inni Ambilight-TV-en din optimerer bildet, spilling og Ambilight for hva enn du ser på eller spiller – og justerer seg etter omgivelsene dine – slik at alt føles episk ut, alltid.
Fra de nyeste 4K Quantum Dot, QD MiniLED, & OLED-panelene til kinematisk Dolby Vision og prosesseringskraften til P5 og P5 AI-brikker, er alt laget for å utnytte pikslene maksimalt, og få bildet ditt til å poppe.
Med funksjoner som Dolby Atmos surroundlyd og partnerskap med de britiske lydlegendene, Bowers og Wilkins, er Ambilight-TV-er laget for å høres klare, romlige og kraftige ut – helt fra starten av.
Smart TV
Finn innhold på tvers av strømmingstjenester raskt. Parkoble enheter på tvers av hjemmet. Kontroller alt med stemmestyring.
«Er det en jungel i stua mi, eller er stua mi en jungel?» Ikke bli redd hvis du spør deg selv dette og andre usannsynlige spørsmål så fort Ambilight-TV-en din er satt opp.
Ok, så kan du ikke lukte banen. Men med Ambilight-TV-en vil du føle deg så nærme kampen at det virker som om du kan det.
Enten du kjører rundt en neonbane, dreper vampyrer eller er ute på et mytisk oppdrag for å redde menneskeheten, gjør Ambilight-TV-en alt mer intenst og episk.
Hvis du foretrekker eksplosjoner som rister i benene eller krystallklar dialog, hvorfor ikke legge til en lydplanke som er laget for å høres, se og fungere utmerket med Ambilight-TV-en din?
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Gjør Ambilight-TV-lyden rikere. Utforsk utvalget av trådløse lydplanker til TV-en, lydplanker med subwoofere og lydplanker fra Dolby Atmos.
Hør lyden du liker best, med Hi-Fi-stereosystemer, Bluetooth-høyttalere, CD-spillere, radioer og radiovekkerklokker fra Philips' hjemmelyd.
Utforsk sportsmodeller for aktiv livsstil. Elegante trådløse ørepropper. Eller førsteklasses trådløse og kablede Fidelio-hodetelefoner, som ...
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