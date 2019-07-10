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  • Designet for babyens trøstebehov hver dag
  • Designet for babyens trøstebehov hver dag
  • Designet for babyens trøstebehov hver dag
  • Designet for babyens trøstebehov hver dag

Utgått

Philips AventClassic-smokk

SCF195/06

3
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet
Designet for babyens trøstebehov hver dag
Trøst og ro ned babyen døgnet rundt med Philips Avent Classic-smokken. Den er tilgjengelig i en rekke farger, og den ortodontiske, foldbare tuppen tar hensyn til babyens naturlige tannutvikling.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Smokk med vinterdesign i et begrenset antall

Designet for babyens trøstebehov hver dag

  • For grunnleggende trøstebehov

  • 6-18 md.

  • Ortodontisk og BPA-fri

  • Dobbeltpakning

Utformet for en naturlig tannutvikling

Utformet for en naturlig tannutvikling

Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.

Produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia

Produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia

Du kan føle deg trygg på at babyens komfort er i gode hender. Denne smokken ble produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia.*

Sikkerhetshåndtak for enkel fjerning

Sikkerhetshåndtak for enkel fjerning

Med sikkerhetshåndtaket vårt kan du enkelt fjerne babyens smokk når som helst. Selv små hender kan ta tak i det.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
4
2
1

10/07/2019

Nederland

Nederland

Na 2 dagen al stuk

Na 2 dagen al stuk, mijn dochter vindt deze speen heerlijk, dus dan toch maar blijven kopen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF195/03 Classic-fopspeen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF195/03 Classic-fopspeen

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Verdens fremste smokkemerke

  2. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk

  3. Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn

  4. Årets produsent 2014