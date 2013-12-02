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  • Ekstra luftgjennomstrømming for sensitiv hud
  • Ekstra luftgjennomstrømming for sensitiv hud
  • Ekstra luftgjennomstrømming for sensitiv hud
  • Ekstra luftgjennomstrømming for sensitiv hud
  • Ekstra luftgjennomstrømming for sensitiv hud
  • Ekstra luftgjennomstrømming for sensitiv hud

Utgått

Philips AventModerne Freeflow-smokker

SCF133/32

5
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet
Ekstra luftgjennomstrømming for sensitiv hud
Avent ortodontiske, sammenleggbare og symmetriske smokker tar hensyn til den naturlige utviklingen i babyens gane, tenner og tannkjøtt. Alle Avent-smokkene er laget av silikon og er smaks- og luktfrie. Fargene kan variere.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Freeflow-plater og moderne design.

Ekstra luftgjennomstrømming for sensitiv hud

  • 6-18 md.

Sikkerhetshåndtak

Sikkerhetshåndtak

For enkel fjerning av Philips Avent-smokken når du måtte ønske det.

Ortodontisk, symmetrisk foldbar smokk

Ortodontisk, symmetrisk foldbar smokk

Philips Avent flat, dråpeformet symmetrisk smokk sikrer naturlig utvikling av gane, tenner og gummer, til og med når smokken ligger opp ned i barnets munn.

Brukervennlige silikonsmokker

Brukervennlige silikonsmokker

Philips Avent-silikonsmokken er smaks- og luktfri, slik at den lettere aksepteres av babyen din. Silikonsmokken er jevn, gjennomsiktig og enkel å rengjøre, og den blir ikke klissete. Smokken er sterk, holdbar og blir ikke misformet eller misfarget over tid.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

02/12/2013

France

France

Ce produit est pratique

Ma fille utilise ces sucettes depuis ces 6 mois. Elles sont juste pratiques. Elles ne marquent pas sur la peau pour les enfants qui bavent beaucoup et ne sentent pas. L'anneau permet une préhension facile pour le bébé qui joue avec et peut la mettre et l'enlever à sa convenance. Les couleurs sont très sympa. Excellent produit que je recommande à tous ceux qui cherchent des sucettes de bonnes qualités.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF133/32 Sucettes aérées Tendance

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF133/32 Sucettes aérées Tendance

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 