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Utgått
6-18 md.
For enkel fjerning av Philips Avent-smokken når du måtte ønske det.
Philips Avent flat, dråpeformet symmetrisk smokk sikrer naturlig utvikling av gane, tenner og gummer, til og med når smokken ligger opp ned i barnets munn.
Philips Avent-silikonsmokken er smaks- og luktfri, slik at den lettere aksepteres av babyen din. Silikonsmokken er jevn, gjennomsiktig og enkel å rengjøre, og den blir ikke klissete. Smokken er sterk, holdbar og blir ikke misformet eller misfarget over tid.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Elo82
02/12/2013
France
Ce produit est pratique
Ma fille utilise ces sucettes depuis ces 6 mois. Elles sont juste pratiques. Elles ne marquent pas sur la peau pour les enfants qui bavent beaucoup et ne sentent pas. L'anneau permet une préhension facile pour le bébé qui joue avec et peut la mettre et l'enlever à sa convenance. Les couleurs sont très sympa. Excellent produit que je recommande à tous ceux qui cherchent des sucettes de bonnes qualités.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF133/32 Sucettes aérées Tendance
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF133/32 Sucettes aérées Tendance
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