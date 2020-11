Det er ikke uvanlig at huden blir litt irritert første gang du barberer deg med en ny barbermaskin, siden huden trenger tid for å bli vant til et nytt barberingssystem. Vi anbefaler at man bruker 3 uker på å venne huden til den nye barbermaskinen. I løpet av den tiden bør du barbere deg minst 3 ganger i uken for at huden skal bli vant til den. I løpet av denne perioden bør du ikke bruke noen annen barberingsmetode (f.eks. barberhøvel), da dette kan gjøre det vanskelig å venne huden til barbermaskinen.