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Utgått
Babyer vet hva de vil ha! Vi spurte mødre om hvordan deres små barn reagerer på Philips Avent-smokker, og 9 av 10 babyer godtar smokkene våre.*
Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.
Du kan føle deg trygg på at babyens komfort er i gode hender. Denne smokken ble produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia.*
4.5
av 5
129
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Jessica
31/10/2016
Sverige
Jättenöjd bebis
Philips Avent är de enda napparna min bebis accepterar. Finns i många söta designs också.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF182/23 Classic-napp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF182/23 Classic-napp
Coollady
01/08/2019
United Kingdom
Del av opprykk
Fabulous comforter
My baby has really taken to these comforters, the shape and size seem to be perfect for her. In the past she has not really got on with different brands I have tried do these were a god send. They help to settle her after a feed and get her back to sleep in mins
Fordeler
Great shape
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF182/12 Classic soother
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF182/12 Classic soother
Yellowbear66
22/07/2019
United Kingdom
Del av opprykk
Great soothers my baby will only settle with these
These are great soothers - I have tried several with my baby but these are the only ones that settle him straight away and are a real god send at night when he is restless.
Fordeler
Just great
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF182/12 Classic soother
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF182/12 Classic soother