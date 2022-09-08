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  • Designet for babyens trøstebehov hver dag
  • Designet for babyens trøstebehov hver dag
  • Designet for babyens trøstebehov hver dag
  • Designet for babyens trøstebehov hver dag
  • Designet for babyens trøstebehov hver dag
  • Designet for babyens trøstebehov hver dag

Utgått

Philips AventClassic-smokk

SCF124/01

Designet for babyens trøstebehov hver dag

Trøst og ro ned babyen døgnet rundt med Philips Avent Classic-smokken. Den er tilgjengelig i en rekke farger, og den ortodontiske, foldbare tuppen tar hensyn til babyens naturlige tannutvikling.

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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Stilig design, krystallklart utseende

Designet for babyens trøstebehov hver dag

  • For grunnleggende trøstebehov

  • 0–6 md.

  • Ortodontisk og BPA-fri

  • Dobbeltpakning

9 av 10 babyer godtar smokkene våre*

9 av 10 babyer godtar smokkene våre*

Babyer vet hva de vil ha! Vi spurte mødre om hvordan deres små barn reagerer på Philips Avent-smokker, og 9 av 10 babyer godtar smokkene våre.*

Utformet for en naturlig tannutvikling

Utformet for en naturlig tannutvikling

Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.

Produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia

Produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia

Du kan føle deg trygg på at babyens komfort er i gode hender. Denne smokken ble produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia.*

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Verdens fremste smokkemerke

  2. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk

  3. Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn

  4. Årets produsent 2014

  5. Testet på Internett med 100 mødre, Storbritannia 2012