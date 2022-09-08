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Utgått
SCF124/01
Designet for babyens trøstebehov hver dag
Trøst og ro ned babyen døgnet rundt med Philips Avent Classic-smokken. Den er tilgjengelig i en rekke farger, og den ortodontiske, foldbare tuppen tar hensyn til babyens naturlige tannutvikling.
For grunnleggende trøstebehov
0–6 md.
Ortodontisk og BPA-fri
Dobbeltpakning
Babyer vet hva de vil ha! Vi spurte mødre om hvordan deres små barn reagerer på Philips Avent-smokker, og 9 av 10 babyer godtar smokkene våre.*
Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.
Du kan føle deg trygg på at babyens komfort er i gode hender. Denne smokken ble produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia.*
Anmeldelser
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Verdens fremste smokkemerke
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk
Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn
Årets produsent 2014
Testet på Internett med 100 mødre, Storbritannia 2012