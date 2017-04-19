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  • La sensitiv hud få luft
  • La sensitiv hud få luft
  • La sensitiv hud få luft
  • La sensitiv hud få luft
  • La sensitiv hud få luft
  • La sensitiv hud få luft

Utgått

Philips AventFreeflow-smokker

SCF180/28

4.6
| (17) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
La sensitiv hud få luft
La babyens hud få puste med Philips Avent Freeflow-smokken. Et buet skjold med seks luftehull gir ekstra luftstrøm, slik at huden irriteres mindre. Den ortodontiske, foldbare tuppen tar hensyn til babyens naturlige tannutvikling.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Ekstra luftehull lar huden puste

La sensitiv hud få luft

  • Komfortabel lufting som beroliger

  • 6-18 md.

  • Ortodontisk og BPA-fri

  • Dobbeltpakning

Ekstra luftehull lar babyens hud puste

Ekstra luftehull lar babyens hud puste

Huden trenger å puste, spesielt babyens hud. Skjoldet har seks luftehull for ekstra luftgjennomstrømning, utformet for å redusere hudirritasjon.

Utformet for en naturlig tannutvikling

Utformet for en naturlig tannutvikling

Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.

Produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia

Produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia

Du kan føle deg trygg på at babyens komfort er i gode hender. Denne smokken ble produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia.*

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.6

av 5

17

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
1

19/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent product

[Employee of philipsglobal] My daughter in law loves these products not only for the natural development of her daughter growth on teeth and gums, she likes the transparent plates and they don't look too big for baby's mouth, she also loves the designs. Both Mother and baby are happy.

Denne omtalen gjelder SCF180/24 Freeflow soothers

Denne omtalen gjelder SCF180/24 Freeflow soothers

19/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent product

[Employee of philipsglobal] My daughter in law loves these products not only for the natural development of her daughter growth on teeth and gums, she likes the transparent plates and they don't look too big for baby's mouth, she also loves the designs. Both Mother and baby are happy.

Denne omtalen gjelder SCF180/24 Freeflow soothers

Denne omtalen gjelder SCF180/24 Freeflow soothers

07/02/2015

United Kingdom

United Kingdom

Only soother daughter will accept!

We love avent soothers and my daughter uses the avent natural Bottles too, these seem to go perfectly. I don't particularly love many of the designs though, sadly. So bought another brand as they were quite cute but baby was NOT having it at all. She loves her avent soothers :-) baby wins! Handle is perfect for carrying around with baby, soother can go in either way and is easy for baby to keep in.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF180/23 Freeflow soothers

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF180/23 Freeflow soothers

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Verdens fremste smokkemerke

  2. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk

  3. Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn

  4. Årets produsent 2014