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Utgått
0–6 md.
For enkel fjerning av Philips Avent-smokken når du måtte ønske det.
Philips Avent flat, dråpeformet symmetrisk smokk sikrer naturlig utvikling av gane, tenner og gummer, til og med når smokken ligger opp ned i barnets munn.
Philips Avent-silikonsmokken er smaks- og luktfri, slik at den lettere aksepteres av babyen din. Silikonsmokken er jevn, gjennomsiktig og enkel å rengjøre, og den blir ikke klissete. Smokken er sterk, holdbar og blir ikke misformet eller misfarget over tid.
5.0
av 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
SRiffat
29/07/2012
United Kingdom
the product is good
My hubby buy it for the baby and it was good.my baby loves to play with it or sometimes she just go to sleep by putting in her mouth after a while.
Denne omtalen gjelder SCF132/02 Freeflow soothers
Denne omtalen gjelder SCF132/02 Freeflow soothers
Claire7812
29/07/2012
United Kingdom
Best dummy you can buy
Great dummy, comes in so many colours and is robust after months of use
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF132/02 Freeflow soothers
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF132/02 Freeflow soothers
Cheryl2012
22/07/2012
United Kingdom
Great product :)
My baby loved this type of soother. I had tried a few other brands on him first but this type was the only one he would take to. They are well made and being orthodontic makes it even better for a little one's mouth. Would highly reccomend to everyone who is planning on giving their baby a soother.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF132/02 Freeflow soothers
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF132/02 Freeflow soothers
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.