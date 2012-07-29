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  • Ekstra luftgjennomstrømming for sensitiv hud
  • Ekstra luftgjennomstrømming for sensitiv hud
  • Ekstra luftgjennomstrømming for sensitiv hud
  • Ekstra luftgjennomstrømming for sensitiv hud
  • Ekstra luftgjennomstrømming for sensitiv hud
  • Ekstra luftgjennomstrømming for sensitiv hud

Utgått

Philips AventModerne Freeflow-smokker

SCF132/32

5
| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Ekstra luftgjennomstrømming for sensitiv hud
Avent ortodontiske, sammenleggbare og symmetriske smokker tar hensyn til den naturlige utviklingen i babyens gane, tenner og tannkjøtt. Alle Avent-smokkene er laget av silikon og er smaks- og luktfrie. Fargene kan variere.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Freeflow-plater og moderne design.

Ekstra luftgjennomstrømming for sensitiv hud

  • 0–6 md.

Sikkerhetshåndtak

Sikkerhetshåndtak

For enkel fjerning av Philips Avent-smokken når du måtte ønske det.

Ortodontisk, symmetrisk foldbar smokk

Ortodontisk, symmetrisk foldbar smokk

Philips Avent flat, dråpeformet symmetrisk smokk sikrer naturlig utvikling av gane, tenner og gummer, til og med når smokken ligger opp ned i barnets munn.

Brukervennlige silikonsmokker

Brukervennlige silikonsmokker

Philips Avent-silikonsmokken er smaks- og luktfri, slik at den lettere aksepteres av babyen din. Silikonsmokken er jevn, gjennomsiktig og enkel å rengjøre, og den blir ikke klissete. Smokken er sterk, holdbar og blir ikke misformet eller misfarget over tid.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

6

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

the product is good

My hubby buy it for the baby and it was good.my baby loves to play with it or sometimes she just go to sleep by putting in her mouth after a while.

Denne omtalen gjelder SCF132/02 Freeflow soothers

Denne omtalen gjelder SCF132/02 Freeflow soothers

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Best dummy you can buy

Great dummy, comes in so many colours and is robust after months of use

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF132/02 Freeflow soothers

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF132/02 Freeflow soothers

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great product :)

My baby loved this type of soother. I had tried a few other brands on him first but this type was the only one he would take to. They are well made and being orthodontic makes it even better for a little one's mouth. Would highly reccomend to everyone who is planning on giving their baby a soother.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF132/02 Freeflow soothers

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF132/02 Freeflow soothers

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 