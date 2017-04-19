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30 dagers angrerett
Utgått
Komfortabel lufting som beroliger
0–6 md.
Ortodontisk og BPA-fri
Dobbeltpakning
Huden trenger å puste, spesielt babyens hud. Skjoldet har seks luftehull for ekstra luftgjennomstrømning, utformet for å redusere hudirritasjon.
Babyer vet hva de vil ha! Vi spurte mødre om hvordan deres små barn reagerer på Philips Avent-smokker, og 9 av 10 babyer godtar smokkene våre.*
Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.
4.6
av 5
17
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Grandparent1
19/04/2017
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent product
[Employee of philipsglobal] My daughter in law loves these products not only for the natural development of her daughter growth on teeth and gums, she likes the transparent plates and they don't look too big for baby's mouth, she also loves the designs. Both Mother and baby are happy.
Denne omtalen gjelder SCF180/24 Freeflow soothers
Denne omtalen gjelder SCF180/24 Freeflow soothers
Ruby
19/04/2017
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent product
[Employee of philipsglobal] My daughter in law loves these products not only for the natural development of her daughter growth on teeth and gums, she likes the transparent plates and they don't look too big for baby's mouth, she also loves the designs. Both Mother and baby are happy.
Denne omtalen gjelder SCF180/24 Freeflow soothers
Denne omtalen gjelder SCF180/24 Freeflow soothers
Donna1987
07/02/2015
United Kingdom
Only soother daughter will accept!
We love avent soothers and my daughter uses the avent natural Bottles too, these seem to go perfectly. I don't particularly love many of the designs though, sadly. So bought another brand as they were quite cute but baby was NOT having it at all. She loves her avent soothers :-) baby wins! Handle is perfect for carrying around with baby, soother can go in either way and is easy for baby to keep in.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF180/23 Freeflow soothers
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF180/23 Freeflow soothers
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Verdens fremste smokkemerke
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk
Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn
Testet på Internett med 100 mødre, Storbritannia 2012
Årets produsent 2014