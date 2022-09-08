Brukervennlige silikonsmokker

Philips Avent-silikonsmokken er smaks- og luktfri, slik at den lettere aksepteres av babyen din. Silikonsmokken er jevn, gjennomsiktig og enkel å rengjøre, og den blir ikke klissete. Smokken er sterk, holdbar og blir ikke misformet eller misfarget over tid.