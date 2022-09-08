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  • Lyser i mørket. BPA-fri
  • Lyser i mørket. BPA-fri
  • Lyser i mørket. BPA-fri
  • Lyser i mørket. BPA-fri

Utgått

Philips AventNattsmokker

SCF176/20

Lyser i mørket. BPA-fri
Philips AVENT ortodontiske, foldbare og symmetriske smokker respekterer den naturlige utviklingen i babyens gane, tenner og gummer. Alle Philips AVENT-smokker er laget av silikon og er smaks- og luktfrie. Fargene de kommer i, kan bli endret.
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Med unikt håndtak som lyser i mørket.

Lyser i mørket. BPA-fri

  • 0-3 md.

  • BPA-fri

Ortodontisk, symmetrisk foldbar smokk

Ortodontisk, symmetrisk foldbar smokk

Philips Avent flat, dråpeformet symmetrisk smokk sikrer naturlig utvikling av gane, tenner og gummer, til og med når smokken ligger opp ned i barnets munn.

Brukervennlige silikonsmokker

Brukervennlige silikonsmokker

Philips Avent-silikonsmokken er smaks- og luktfri, slik at den lettere aksepteres av babyen din. Silikonsmokken er jevn, gjennomsiktig og enkel å rengjøre, og den blir ikke klissete. Smokken er sterk, holdbar og blir ikke misformet eller misfarget over tid.

Beskyttelsesdeksel

Beskyttelsesdeksel

Holder den steriliserte smokken ren

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Ikke heng smokken rundt barnets hals, det vil utgjøre fare for kveling.