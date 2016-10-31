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Utgått

Philips AventSCF169/23 Classic pacifier

SCF169/23

4.5
| (129) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet
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9 av 10 babyer godtar smokkene våre*

9 av 10 babyer godtar smokkene våre*

Babyer vet hva de vil ha! Vi spurte mødre om hvordan deres små barn reagerer på Philips Avent-smokker, og 9 av 10 babyer godtar smokkene våre.*

Utformet for en naturlig tannutvikling

Utformet for en naturlig tannutvikling

Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.

Produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia

Produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia

Du kan føle deg trygg på at babyens komfort er i gode hender. Denne smokken ble produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia.*

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.5

av 5

129

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

31/10/2016

Sverige

Sverige

Jättenöjd bebis

Philips Avent är de enda napparna min bebis accepterar. Finns i många söta designs också.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF182/23 Classic-napp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF182/23 Classic-napp

01/08/2019

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous comforter

My baby has really taken to these comforters, the shape and size seem to be perfect for her. In the past she has not really got on with different brands I have tried do these were a god send. They help to settle her after a feed and get her back to sleep in mins

Fordeler

Great shape

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF182/12 Classic soother

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF182/12 Classic soother

22/07/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great soothers my baby will only settle with these

These are great soothers - I have tried several with my baby but these are the only ones that settle him straight away and are a real god send at night when he is restless.

Fordeler

Just great

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF182/12 Classic soother

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF182/12 Classic soother

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