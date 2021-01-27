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Utgått
SCF222/23
Den mykeste smokken for babyens sensitive hud
Ta vare på sensitiv hud med Philips Avent ultra soft-smokken. Det supermyke*, fleksible skjoldet følger babyens kinn og etterlater færre merker, noe som gir mindre hudirritasjon og roer babyen på en mer komfortabel måte.
supermyk og fleksibel
6-18 md.
Ortodontisk og BPA-fri
Dobbeltpakning
Sensitiv hud trenger ekstra pleie. Vår skjoldteknologi gjør at denne smokken følger babyens naturlige ansiktsform for å gi en komfortabel passform. Babyen vil få færre merker og mindre irritasjon på huden.
Vårt avrundede skjold minsker presset og roer babyen på en mer komfortabel måte, siden det er skånsomt mot babyens kinn.
Vi spurte mødre hvordan deres baby reagerte på våre strukturerte silikonsmokker, og et gjennomsnitt på 98 % sa at babyen godtok Philips Avent ultra soft- og ultra air-smokkene.
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Priser
3.0
av 5
2
Anmeldelser
Sven-Oskar
27/01/2021
Sverige
Enda nappen som gillas
Tyvärr är detta enda nappen som fungerar hemma. Passar även bra för en 2-åring (numera 2,5 åring).
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF222/23 ultra soft-napp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF222/23 ultra soft-napp
Joan
09/07/2018
Sverige
Dålig design
Dålig design.. den har inget ”skydd” upp mot näsan så överläppen lägger sig över kanten precis som när 0-6 nappen började bli för liten..
Denne omtalen gjelder SCF222/23 ultra soft-napp
Denne omtalen gjelder SCF222/23 ultra soft-napp
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Utviklet i samarbeid med helsepersonell og mødre
Amerikanske forbrukertester fra 2016 og 2017 viser at 98 % av alle babyer tok de strukturerte Philips Avent-smokkene våre ultra air og ultra soft
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk
Verdens fremste smokkemerke
Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn
85 % av mødre som svarte på undersøkelsen, syntes denne smokken føltes mykere enn åtte sammenlignbare modeller fra andre ledende merker, uavhengig undersøkelse, USA, feb. 2017