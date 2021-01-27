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Utgått

Philips Aventultra soft-smokk

SCF222/23

3

| (2) Anmeldelser

1 pris

Den mykeste smokken for babyens sensitive hud

Ta vare på sensitiv hud med Philips Avent ultra soft-smokken. Det supermyke*, fleksible skjoldet følger babyens kinn og etterlater færre merker, noe som gir mindre hudirritasjon og roer babyen på en mer komfortabel måte.

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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Fleksibelt skjold sørger for en komfortabel passform

Den mykeste smokken for babyens sensitive hud

  • supermyk og fleksibel

  • 6-18 md.

  • Ortodontisk og BPA-fri

  • Dobbeltpakning

Mykt og fleksibelt skjold for færre merker og mindre irritasjon på huden

Mykt og fleksibelt skjold for færre merker og mindre irritasjon på huden

Sensitiv hud trenger ekstra pleie. Vår skjoldteknologi gjør at denne smokken følger babyens naturlige ansiktsform for å gi en komfortabel passform. Babyen vil få færre merker og mindre irritasjon på huden.

Avrundet skjold for ekstra komfort hver dag

Avrundet skjold for ekstra komfort hver dag

Vårt avrundede skjold minsker presset og roer babyen på en mer komfortabel måte, siden det er skånsomt mot babyens kinn.

Elsket av babyer over hele verden*

Elsket av babyer over hele verden*

Vi spurte mødre hvordan deres baby reagerte på våre strukturerte silikonsmokker, og et gjennomsnitt på 98 % sa at babyen godtok Philips Avent ultra soft- og ultra air-smokkene.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Bilde av AWARD-961244

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.0

av 5

2

Anmeldelser

4
3
2

27/01/2021

Sverige

Sverige

Enda nappen som gillas

Tyvärr är detta enda nappen som fungerar hemma. Passar även bra för en 2-åring (numera 2,5 åring).

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF222/23 ultra soft-napp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF222/23 ultra soft-napp

09/07/2018

Sverige

Sverige

Dålig design

Dålig design.. den har inget ”skydd” upp mot näsan så överläppen lägger sig över kanten precis som när 0-6 nappen började bli för liten..

Denne omtalen gjelder SCF222/23 ultra soft-napp

Denne omtalen gjelder SCF222/23 ultra soft-napp

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Utviklet i samarbeid med helsepersonell og mødre

  2. Amerikanske forbrukertester fra 2016 og 2017 viser at 98 % av alle babyer tok de strukturerte Philips Avent-smokkene våre ultra air og ultra soft

  3. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk

  4. Verdens fremste smokkemerke

  5. Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn

  6. 85 % av mødre som svarte på undersøkelsen, syntes denne smokken føltes mykere enn åtte sammenlignbare modeller fra andre ledende merker, uavhengig undersøkelse, USA, feb. 2017