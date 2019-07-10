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Fri frakt fra 1000 NOK
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Utgått
For grunnleggende trøstebehov
6-18 md.
Ortodontisk og BPA-fri
Dobbeltpakning
Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.
Du kan føle deg trygg på at babyens komfort er i gode hender. Denne smokken ble produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia.*
Med sikkerhetshåndtaket vårt kan du enkelt fjerne babyens smokk når som helst. Selv små hender kan ta tak i det.
3.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Jlin1984
10/07/2019
Nederland
Na 2 dagen al stuk
Na 2 dagen al stuk, mijn dochter vindt deze speen heerlijk, dus dan toch maar blijven kopen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF195/03 Classic-fopspeen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF195/03 Classic-fopspeen
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Verdens fremste smokkemerke
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk
Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn
Årets produsent 2014