Philips lysterapi

Denne laboratoriestudien sammenligner effektene av eksponering for sterkt lys (5000 lux) på dagtid og kveldstid ut fra ulike psykologiske og fysiologiske dimensjoner.

Mens følgene sterkt lys har på ulike kroppsfunksjoner varierer avhengig av tiden på dagen, er effekten i form av motvirkning av trøtthet universell på dag- og kveldstid.



