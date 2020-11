Eksperter på hårfjerning

Det finnes mange metoder for å fjerne hår. Vokse, barbere, epilere eller ved hjelp av IPL. Hvilken metode som passer akkurat deg best avhenger av hår- og hudtypen din, hvilken kroppsdel du vil fjerne hår fra, samt hva du selv vektlegger ved hårfjerningen. Er det viktigste at hårfjerningen er rask og effektiv, vil du ha langvarig resultat eller skal du fjerne hår fra et følsomt område? Les mer om hvilke metoder som finnes for forskjellige områder på kroppen for å se hva som passer deg best!