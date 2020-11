På samme måte som for voksne, anbefaler tannleger at barn skal pusse tennene sine i minst to minutter, to ganger om dagen. Allerede i en alder av tre kan barn begynne å bruke en elektrisk tannbørste ved hjelp av en voksen. Før dette er tannkjøttet for følsomt. Med en elektrisk tannbørste er det lettere å justere pussingen slik at den er skånsom mot tennene og renser i dybden.





Ved hjelp av Philips Sonicare elektrisk tannbørste Sonicare for Kids er det lettere å motivere barnet ditt til å pusse tennene. Grepet, børsteprogrammene og tannbørstehodene er spesialdesignet for barn og den elektriske tannbørsten kommer med et spill for Android eller iOS. Du kobler eltannbørsten til Sonicare for Kids-appen hvor barna får spennende belønninger når de pusser godt. Du som forelder kan følge pusseutviklingen over tid mens barnet ditt blir glad i å pusse tennene sine.