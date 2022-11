Hvordan viser vi anmeldelser og sikrer autentisk innhold? Alle anmeldelser som sendes inn via e-post til Philips, Philips-nettstedet og produkttesterprogrammet vårt, går gjennom en modereringsprosess. Modereringsprosessen styres av tredjeparten Bazaarvoice. Bazaarvoice modererer vurderinger som forbrukere sender dem for å sikre at de oppfyller ekthetsstandardene, har innhold om merkevaren og ikke bryter noen regler (for eksempel som inneholder banning eller spam). Enten den er positiv, nøytral eller negativ, vil vi alltid publisere anmeldelsen din hvis den oppfyller Bazaarvoices retningslinjer for moderasjon og autentisitet.​ Bazaarvoices retningslinjer for autentisitet har tre hovedkriterier som må oppfylles for autentisk anmeldelsesinnhold som vises på nettstedene til Bazaarvoice-klienter:​ Fri for svindel og spam: Kommersielt rimelige tiltak er tatt for å forhindre innsending av uredelig innhold fra enhver innsendingskilde. Dette kan omfatte forstyrrende eller «troll» atferd, kommersielle meldinger, automatiserte innsendinger (for eksempel roboter og skript), illegitim eller nedverdigende innhold fra en klientens konkurrent, og selvpromotering.​

Kommersielt rimelige tiltak er tatt for å forhindre innsending av uredelig innhold fra enhver innsendingskilde. Dette kan omfatte forstyrrende eller «troll» atferd, kommersielle meldinger, automatiserte innsendinger (for eksempel roboter og skript), illegitim eller nedverdigende innhold fra en klientens konkurrent, og selvpromotering.​ Fri for endringer, klassifisering og endring: Anmeldelser er ikke endret på noen måte av noen andre enn den opprinnelige forfatteren – inkludert rettelser på staving eller grammatikk. Anmeldelser filtreres ikke, redigeres eller slettes ikke bare fordi de er negative eller har lavere vurdering.

Anmeldelser er ikke endret på noen måte av noen andre enn den opprinnelige forfatteren – inkludert rettelser på staving eller grammatikk. Anmeldelser filtreres ikke, redigeres eller slettes ikke bare fordi de er negative eller har lavere vurdering. Gjennomsiktighet: Vi tillater ikke at selskaper direkte ber om positive anmeldelser. Hvis forbrukerne tilbys penger eller salgsfremmende materiale (for eksempel rabatter eller kuponger) i bytte for å gi en upartisk anmeldelse, må anmeldelsen merke seg dette faktum. Vi vil bare legge ut anmeldelser som kan merkes med Bazaarvoice Authentic Reviews Trust Mark. Bazaarvoice Authentic Reviews Trust Mark er et symbol på et selskaps engasjement for autentisk forbrukertilbakemelding om sine produkter og tjenester. Trust Mark er også et signal til forbrukerne om at anmeldelsesinnholdet de ser, er ivaretatt av en nøytral tredjepart, med avansert teknologi for svindeloppdaging og bransjeledende beste praksis.​