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Utgått

Philips AventSCF169/44 Classic pacifier

SCF169/44

4.8
| (168) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet
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Utformet for en naturlig tannutvikling

Utformet for en naturlig tannutvikling

Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.

Produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia

Produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia

Du kan føle deg trygg på at babyens komfort er i gode hender. Denne smokken ble produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia.*

Sikkerhetshåndtak for enkel fjerning

Sikkerhetshåndtak for enkel fjerning

Med sikkerhetshåndtaket vårt kan du enkelt fjerne babyens smokk når som helst. Selv små hender kan ta tak i det.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.8

av 5

168

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

12/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Amazing

This product is amazing! Teat is really soft and will soothe anyone!

Fordeler

Always will buy as great for anyone

Ulemper

Na

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF182/34 Classic soother

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF182/34 Classic soother

05/07/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great dummies cute little designs nice colours

Thought these were really great little dummies I love the shape of them and the size easy for children to hold and grip I also love the cute little pictures which they have in them and the colours are really nice too very noticeable which helps them be easier to find

Fordeler

Great size easy for kids to handle nice notable colours easy to spot if they get lost cute little pictures which keep the kids entertained

Ulemper

Nothing

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF169/37 Classic soother

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF169/37 Classic soother

01/07/2019

United Kingdom

United Kingdom

Philips-ansatt

AVENT soother

[Employee of philipsglobal] very good quality of the material, thanks to these soothers my child has no more colic

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF169/37 Classic soother

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF169/37 Classic soother

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