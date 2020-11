Barberhøvel er det aller vanligste verktøyet ved kroppsbarbering, men samtidig blant de minst egnede, ettersom du risikerer kutt og hudirritasjon. Når du bruker barberhøvel, hender det at bladene kommer i direkte kontakt med huden og forårsaker mikrosår som er usynlige for det blotte øyet, men som gir rød og irritert hud. Kroppstrimmere er utformet slik at skjæreelementet aldri kommer i kontakt med huden. I tillegg har kroppstrimmerne fra Philips avrundede kanter i et hypoallergent materiale som hindrer at huden blir irritert av trimmingen.