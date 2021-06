Oppdag et utvalg flaskevarmere og sterilisatorer som beskytter babyen din like godt som du gjør. Våre elektriske flaskesterilisatorer og flaskesterilisatorer for mikrobølgeovn dreper 99 % av bakteriene og tar lite plass på kjøkkenet. Ved måltidene bruker du flaskevarmerne til å tine og forsiktig varme opp melk til den ideelle temperaturen. God appetitt!

1 Basert på en nettbasert kundeundersøkelse som ble gjennomført av GemSeek i desember 2015, med over 9 000 kvinnelige brukere av merker og produkter for barn.