ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Beroligende ved leggetid
  • Beroligende ved leggetid
  • Beroligende ved leggetid
  • Beroligende ved leggetid
  • Beroligende ved leggetid
  • Beroligende ved leggetid

Utgått

Philips AventNattsmokk

SCF176/28

3.4
| (30) Anmeldelser
Beroligende ved leggetid
Ro ned babyen om kvelden med Philips Avent Classic Night Time-smokken: Håndtaket lyser i mørket, slik at smokken blir enklere å finne om natten. Den ortodontiske, foldbare tuppen tar hensyn til babyens naturlige tannutvikling mens han/hun sover.
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Unikt håndtak som lyser i mørket

Beroligende ved leggetid

  • Med håndtak som lyser i mørket

  • 0–6 md.

  • Ortodontisk og BPA-fri

  • Dobbeltpakning

Det lysende håndtaket er lettere å finne ved leggetid

Det lysende håndtaket er lettere å finne ved leggetid

Vi vet at det er viktig å få den lille til å sovne igjen. Det unike håndtaket som lyser i mørket hjelper deg med å finne smokken uten å måtte slå på lyset.*

9 av 10 babyer godtar smokkene våre*

9 av 10 babyer godtar smokkene våre*

Babyer vet hva de vil ha! Vi spurte mødre om hvordan deres små barn reagerer på Philips Avent-smokker, og 9 av 10 babyer godtar smokkene våre.*

Utformet for en naturlig tannutvikling

Utformet for en naturlig tannutvikling

Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.4

av 5

30

Anmeldelser

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent!

We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF176/18 Night-time soother

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF176/18 Night-time soother

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent!

We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF176/18 Night-time soother

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF176/18 Night-time soother

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Baby loves them!

Originally got given free dummies at a baby show last year, worked wonders and baby loved them so its all ive brought since!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF176/18 Night-time soother

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF176/18 Night-time soother

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. La de selvlysende håndtakene ligge i lyset før bruk.

  2. Testet på Internett med 100 mødre, Storbritannia 2012

  3. Verdens fremste smokkemerke

  4. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk

  5. Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn

  6. Årets produsent 2014