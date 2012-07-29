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Utgått
SCF176/28
Med håndtak som lyser i mørket
0–6 md.
Ortodontisk og BPA-fri
Dobbeltpakning
Vi vet at det er viktig å få den lille til å sovne igjen. Det unike håndtaket som lyser i mørket hjelper deg med å finne smokken uten å måtte slå på lyset.*
Babyer vet hva de vil ha! Vi spurte mødre om hvordan deres små barn reagerer på Philips Avent-smokker, og 9 av 10 babyer godtar smokkene våre.*
Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.
3.4
av 5
30
Anmeldelser
Sm99
29/07/2012
United Kingdom
Excellent!
We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF176/18 Night-time soother
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF176/18 Night-time soother
sal23
29/07/2012
United Kingdom
Excellent!
We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF176/18 Night-time soother
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF176/18 Night-time soother
sophieeee3
22/07/2012
United Kingdom
Baby loves them!
Originally got given free dummies at a baby show last year, worked wonders and baby loved them so its all ive brought since!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF176/18 Night-time soother
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF176/18 Night-time soother
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
La de selvlysende håndtakene ligge i lyset før bruk.
Testet på Internett med 100 mødre, Storbritannia 2012
Verdens fremste smokkemerke
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk
Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn
Årets produsent 2014