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Utgått
PR3840/00
Bevist smertelindring*
Dessverre har Philip PulseRelief gått ut av vårt sortiment. Hvis du har dette produktet fra før og trenger flere elektroder, vennligst kontakt vår kundeservice. Den tilhørende "Philips Treatment" -appen kommer ikke til å bli oppdatert, og vil etter hvert slutte å fungere. Hvis du er en eksisterende PulseRelief-bruker og har spørsmål om appen eller elektrodene, er du velkommen til å kontakte oss.
App-styrt
15 TENS- og fem EMS-programmer
60 intensitetsnivåer
Kompatibel med iOS og Android
Du kan kontrollere behandlingen via Bluetooth med lavt energiforbruk på iOS- eller Android-enheten (se spesifikasjoner for kompatibilitet), slik at du får en høy grad av mobilitet mens du bruker PulseRelief. Du kan dermed fritt utføre daglige aktiviteter uten at du hindres av ledninger.
PulseRelief har 15 TENS-programmer [transkutan elektrisk nervestimulering] og fem EMS-programmer [elektrisk muskelstimulering], og tilbyr ulike behandlinger og terapier. Med de 15 TENS-programmene kan du lindre milde til moderate kroniske smerter i muskler og skjellet, smerter fra slitasjegikt og kroniske smerter generelt.* De fem EMS-programmene stimulerer og gir mulig styrking av musklene.
Behandlingsdagboken er en del av PulseRelief-appen. Med ett enkelt trykk på dagboksfunksjonen får du en omfattende oversikt over dine tilpassede behandlinger. Du kan bruke denne oversikten til å optimalisere behandlingen av smertene (sammen med helsepersonell eller på egenhånd).
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3.7
av 5
48
Anmeldelser
Datornörd
08/07/2017
Sverige
Dyrt men värt pengarna.
Smidig och diskret. Lätt att hantera med iPhone. Tydlig instruktioner. Många funktioner därmed lätt att skräddarsy behandlingen. Jag har tennisarmbåge och ont i ryggen pga mitt jobb med datoranvändning. Det känns så skönt att kunna stimulera musklerna på annat sätt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Gail
14/09/2016
Sverige
En modern tens
Jag har provat PulseRelief Tensen och det är en fantastisk produkt. Att styra med appen och välja det specifiska området där man har placerat dioderna känns trygg...jag vet att pulsarna är programmerad just för denna kroppsdel. Jag hade en 'vanlig' tens tidigare och denna produkt gör den till en dinosaurie! Rekommenderat!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Yossan
03/07/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
Toppenbra smärtlindring!
Fungerar verkligen smärtlindrande och lätt att använda. Har använt den mest för värk i ländryggen och den hjälper! Den är så liten och smidig att man kan ha den på medan man t.ex. lagar mat eller liknande. Tyvärr laggar appen ibland, vilket är irriterande,
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
M. Johnson, M. Martinson (2007). Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 130, 157-165