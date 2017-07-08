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Utgått

PulseReliefTrådløs elektroterapi

PR3840/00

3.7

| (48) Anmeldelser

Bevist smertelindring*

Dessverre har Philip PulseRelief gått ut av vårt sortiment. Hvis du har dette produktet fra før og trenger flere elektroder, vennligst kontakt vår kundeservice. Den tilhørende "Philips Treatment" -appen kommer ikke til å bli oppdatert, og vil etter hvert slutte å fungere. Hvis du er en eksisterende PulseRelief-bruker og har spørsmål om appen eller elektrodene, er du velkommen til å kontakte oss.

Se alle fordeler

App-styrt trådløs smertelindring

Bevist smertelindring*

  • App-styrt

  • 15 TENS- og fem EMS-programmer

  • 60 intensitetsnivåer

  • Kompatibel med iOS og Android

Kontroller behandlingen med iOS- eller Android-enheten

Kontroller behandlingen med iOS- eller Android-enheten

Du kan kontrollere behandlingen via Bluetooth med lavt energiforbruk på iOS- eller Android-enheten (se spesifikasjoner for kompatibilitet), slik at du får en høy grad av mobilitet mens du bruker PulseRelief. Du kan dermed fritt utføre daglige aktiviteter uten at du hindres av ledninger.

20 behandlinger med 60 intensitetsnivåer

PulseRelief har 15 TENS-programmer [transkutan elektrisk nervestimulering] og fem EMS-programmer [elektrisk muskelstimulering], og tilbyr ulike behandlinger og terapier. Med de 15 TENS-programmene kan du lindre milde til moderate kroniske smerter i muskler og skjellet, smerter fra slitasjegikt og kroniske smerter generelt.* De fem EMS-programmene stimulerer og gir mulig styrking av musklene.

Behandlingsdagboken gir deg en strukturert oversikt

Behandlingsdagboken er en del av PulseRelief-appen. Med ett enkelt trykk på dagboksfunksjonen får du en omfattende oversikt over dine tilpassede behandlinger. Du kan bruke denne oversikten til å optimalisere behandlingen av smertene (sammen med helsepersonell eller på egenhånd).

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.7

av 5

48

Anmeldelser

08/07/2017

Sverige

Sverige

Dyrt men värt pengarna.

Smidig och diskret. Lätt att hantera med iPhone. Tydlig instruktioner. Många funktioner därmed lätt att skräddarsy behandlingen. Jag har tennisarmbåge och ont i ryggen pga mitt jobb med datoranvändning. Det känns så skönt att kunna stimulera musklerna på annat sätt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

14/09/2016

Sverige

Sverige

En modern tens

Jag har provat PulseRelief Tensen och det är en fantastisk produkt. Att styra med appen och välja det specifiska området där man har placerat dioderna känns trygg...jag vet att pulsarna är programmerad just för denna kroppsdel. Jag hade en 'vanlig' tens tidigare och denna produkt gör den till en dinosaurie! Rekommenderat!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

03/07/2016

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Toppenbra smärtlindring!

Fungerar verkligen smärtlindrande och lätt att använda. Har använt den mest för värk i ländryggen och den hjälper! Den är så liten och smidig att man kan ha den på medan man t.ex. lagar mat eller liknande. Tyvärr laggar appen ibland, vilket är irriterande,

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

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Ansvarsfraskrivelser

  1. M. Johnson, M. Martinson (2007). Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 130, 157-165