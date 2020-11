For å oppnå jevn trimming av skjegget holder du kanten av skjeggkammen parallelt med huden. Vinkler du kammen for mye, risikerer du at resultatet blir ujevnt. Vi anbefaler dessuten at du starter trimmingen med en lengre lengdeinnstilling, slik at du ikke trimmer vekk mer enn du hadde tenkt. Husk å trimme mot hårstråenes vekstretning samt trimme i forskjellige retninger for å få med deg skjeggstrå som vokser i ulike retninger.