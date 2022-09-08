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Utgått

Philips AventGjennomsiktige smokker

SCF120/01

Ortodontisk
Avent ortodontiske, sammenleggbare og symmetriske smokker tar hensyn til den naturlige utviklingen i babyens gane, tenner og tannkjøtt. Alle Avent-smokkene er laget av silikon og er smaks- og luktfrie. Fargene kan variere.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Stilig design, krystallklart utseende.

Ortodontisk

  • 0-3 md.

Sikkerhetshåndtak

Sikkerhetshåndtak

For enkel fjerning av Philips Avent-smokken når du måtte ønske det.

Ortodontisk, symmetrisk foldbar smokk

Ortodontisk, symmetrisk foldbar smokk

Philips Avent flat, dråpeformet symmetrisk smokk sikrer naturlig utvikling av gane, tenner og gummer, til og med når smokken ligger opp ned i barnets munn.

Brukervennlige silikonsmokker

Brukervennlige silikonsmokker

Philips Avent-silikonsmokken er smaks- og luktfri, slik at den lettere aksepteres av babyen din. Silikonsmokken er jevn, gjennomsiktig og enkel å rengjøre, og den blir ikke klissete. Smokken er sterk, holdbar og blir ikke misformet eller misfarget over tid.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 