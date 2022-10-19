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30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Perfekt for den nyfødte
0–2 md.
Ortodontisk og BPA-fri
Dobbeltpakning
Skjoldet til Mini Pacifier er ekstra lite og lett for små babyer opptil 2 måneder.
Babyer vet hva de vil ha! Vi spurte mødre om hvordan deres små barn reagerer på Philips Avent-smokker, og 9 av 10 babyer godtar smokkene våre.*
Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.
4.4
av 5
14
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Emmy 87
19/10/2022
Deutschland
Das Produkt ist perfekt für Neugeborene
Das Produkt ist von der Größe her perfekt für Neugeborene. Finde es sehr schade das es die nicht mehr gibt. Wollte die gerne wieder kaufen für unser Baby das unterwegs ist.
Fordeler
Klein und perfekter Sitz
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF151/03 Mini-Schnuller
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF151/03 Mini-Schnuller
Lotta2017
24/10/2017
Deutschland
Super für den Anfang
unsere Maus jetzt 10 Wochen alt hat bis heute diese kleinen Schnulli benutzt aber solangsam hinterlassen Sie Abdrücke auf den kleinen Wangen und haben andere nu in Gebrauch auch von Avent auch die kleinste Größe aber größeres Schild.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF151/02 Mini-Schnuller
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF151/02 Mini-Schnuller
lisaeva80
21/04/2020
Italia
simpatica mela
Prima di acquistare questo ciuccio ho letto una marea di recensioni su internet e ho scelto lui perché lo definivano migliore. L'ho comprato ancora prima che nascesse mio bambino e nel momento del bisogno non mi ha tradito. L'ha accettato subito e non ne voleva altri.
Fordeler
piccoli dimensioni, simpatico design, cappuccio di protezione
Ulemper
Non ne ho trovati
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF151/00 Succhietto Mini
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF151/00 Succhietto Mini
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Årets produsent 2014
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk
Verdens fremste smokkemerke
Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn
Testet på Internett med 100 mødre, Storbritannia 2012