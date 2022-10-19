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  • Svært liten og lett for babyen
  • Svært liten og lett for babyen
  • Svært liten og lett for babyen
  • Svært liten og lett for babyen
  • Svært liten og lett for babyen
  • Svært liten og lett for babyen
  • Svært liten og lett for babyen
  • Svært liten og lett for babyen
  • Svært liten og lett for babyen
  • Svært liten og lett for babyen
  • Svært liten og lett for babyen

Utgått

Philips AventMini-smokk

SCF151/02

4.4
| (14) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
Svært liten og lett for babyen
Philips Avent Mini Pacifier trøster små babyer opptil to måneder gamle. Det lille og lette skjoldet passer godt til den nyfødte uten å berøre nesen. Den ortodontiske, foldbare tuppen tar hensyn til babyens tannutvikling.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Komfortabel for den nyfødte

Svært liten og lett for babyen

  • Perfekt for den nyfødte

  • 0–2 md.

  • Ortodontisk og BPA-fri

  • Dobbeltpakning

Ekstra liten og lett for små babyer

Ekstra liten og lett for små babyer

Skjoldet til Mini Pacifier er ekstra lite og lett for små babyer opptil 2 måneder.

9 av 10 babyer godtar smokkene våre*

9 av 10 babyer godtar smokkene våre*

Babyer vet hva de vil ha! Vi spurte mødre om hvordan deres små barn reagerer på Philips Avent-smokker, og 9 av 10 babyer godtar smokkene våre.*

Utformet for en naturlig tannutvikling

Utformet for en naturlig tannutvikling

Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

14

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

2

19/10/2022

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist perfekt für Neugeborene

Das Produkt ist von der Größe her perfekt für Neugeborene. Finde es sehr schade das es die nicht mehr gibt. Wollte die gerne wieder kaufen für unser Baby das unterwegs ist.

Fordeler

Klein und perfekter Sitz

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF151/03 Mini-Schnuller

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF151/03 Mini-Schnuller

24/10/2017

Deutschland

Deutschland

Super für den Anfang

unsere Maus jetzt 10 Wochen alt hat bis heute diese kleinen Schnulli benutzt aber solangsam hinterlassen Sie Abdrücke auf den kleinen Wangen und haben andere nu in Gebrauch auch von Avent auch die kleinste Größe aber größeres Schild.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF151/02 Mini-Schnuller

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF151/02 Mini-Schnuller

21/04/2020

Italia

Italia

simpatica mela

Prima di acquistare questo ciuccio ho letto una marea di recensioni su internet e ho scelto lui perché lo definivano migliore. L'ho comprato ancora prima che nascesse mio bambino e nel momento del bisogno non mi ha tradito. L'ha accettato subito e non ne voleva altri.

Fordeler

piccoli dimensioni, simpatico design, cappuccio di protezione

Ulemper

Non ne ho trovati

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF151/00 Succhietto Mini

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF151/00 Succhietto Mini

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Årets produsent 2014

  2. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk

  3. Verdens fremste smokkemerke

  4. Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn

  5. Testet på Internett med 100 mødre, Storbritannia 2012