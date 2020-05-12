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30 dagers angrerett
Utgått
For grunnleggende trøstebehov
6-18 md.
Ortodontisk og BPA-fri
Dobbeltpakning
Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.
Du kan føle deg trygg på at babyens komfort er i gode hender. Denne smokken ble produsert ved vårt prisbelønte produksjonsanlegg i Storbritannia.*
Med sikkerhetshåndtaket vårt kan du enkelt fjerne babyens smokk når som helst. Selv små hender kan ta tak i det.
4.8
av 5
168
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Kitty575
12/05/2020
United Kingdom
Amazing
This product is amazing! Teat is really soft and will soothe anyone!
Fordeler
Always will buy as great for anyone
Ulemper
Na
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF182/34 Classic soother
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF182/34 Classic soother
Channylouise96
05/07/2019
United Kingdom
Del av opprykk
Great dummies cute little designs nice colours
Thought these were really great little dummies I love the shape of them and the size easy for children to hold and grip I also love the cute little pictures which they have in them and the colours are really nice too very noticeable which helps them be easier to find
Fordeler
Great size easy for kids to handle nice notable colours easy to spot if they get lost cute little pictures which keep the kids entertained
Ulemper
Nothing
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF169/37 Classic soother
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF169/37 Classic soother
Asia...xxx
01/07/2019
United Kingdom
Del av opprykk
Philips-ansatt
AVENT soother
[Employee of philipsglobal] very good quality of the material, thanks to these soothers my child has no more colic
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF169/37 Classic soother
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF169/37 Classic soother
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Verdens fremste smokkemerke
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk
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