Det spesielle buede, hjerteformede skjoldet er utformet for å følge de naturlige kurvene i babyens ansikt, slik at skjoldet ikke stanger borti den lille nesen til babyen og de kan få maksimal komfort. Den er unikt utformet slik at du kan plassere fingeren inn i smokken. Dette gjør at du kan skape enda sterkere bånd med babyen, ved at du hjelper dem å sutte.