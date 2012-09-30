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  • Få en glatt barbering

Utgått

Jet Clean-rengjøringsløsning

HQ200/50

4.3
| (64) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet
Få en glatt barbering
En ren barbermaskin gir maksimal ytelse. Bruk Philips Jet Clean-løsningen HQ200/50 med Jet Cleaning-systemet for å rengjøre Philips-skjærehodene grundig.
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For maksimal ytelse

Få en glatt barbering

  • Rengjør og smører

  • Cool Breeze-duft

Sikrer maksimal ytelse

Jet Clean-løsning rengjør og smører skjærehodene.

For en grundig rengjøring

Når du har rengjort skjærehodene til den elektriske Philips-barbermaskinen, vil de ha en lukt, et utseende og en ytelse som om de var nye.

Etterlater seg en frisk duft på skjærehodene

Frisk duft som blir værende på skjærehodet, slik at du kan nyte en perfekt frisk og glatt barbering fra den elektriske barbermaskinen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

64

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

2

30/09/2012

Danmark

Danmark

Produktet gør, hvad der forventes - og gør det til min fulde tilfredshed.

Har anvendt produktet som eneste rensemulighed for mi Arcitec-shaver i over 2 år. Brug af alm. vand fra hanen er, grundet vandets hårdhed her, hvor jeg bor, ikke en mulighed, jeg kan anvende eller anbefale, da der afsættes kalkaflejringer i skærehovedet.

Denne omtalen gjelder HQ200/03 Jet Clean-renseopløsning

Denne omtalen gjelder HQ200/03 Jet Clean-renseopløsning

14/03/2023

Sverige

Sverige

Som ny

Rakapparaten känns som ny ren och fräsch Dock för högt pris

Fordeler

Rakapparat blir som ny luktar gott

Ulemper

Svårt för Philips motivera det osannolikt höga priset

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ200/50 Jet Clean-rengöringslösning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ200/50 Jet Clean-rengöringslösning

04/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

this product was found to be excellent for cleaning the razor

It did what it said it does on the outside. I was very plleased with the result.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ200/03 jet Clean cleaning solution

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ200/03 jet Clean cleaning solution

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