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  • Rask. Tett. Effektiv.
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  • Rask. Tett. Effektiv.
  • Rask. Tett. Effektiv.
  • Rask. Tett. Effektiv.
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Utgått

8200 seriesElektrisk barbermaskin

HQ8240

4.1
| (82) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet
Rask. Tett. Effektiv.
De tre sporene på Speed-XL-skjærehodene gir 50 % større barberingsflate for en rask og tett barbering
Se alle fordeler
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Rask. Tett. Effektiv.

  • Oppladbar

SmartTouch Contour-Following: for en rask og effektiv barbering

SmartTouch Contour-Following: for en rask og effektiv barbering

Holder de tre skjærehodene nær huden hele tiden for en rask og effektiv barbering.

FastRinse med antibakterielt belegg på innsiden

FastRinse med antibakterielt belegg på innsiden

Med antibakterielt belegg på innsiden av skjæreenheten sikrer du at barbermaskinen skylles ren på et par sekunder.

System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

Den elektriske barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

82

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

1

05/07/2025

Danmark

Danmark

Det er en rigtig god barbermaskine, men hvor og hvordan kan jeg finde udskiftning til barber hoved?

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8240 Electric shaver

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8240 Electric shaver

04/08/2019

Danmark

Danmark

God og effektiv

Tæt barbering. Hurtig. Ulempe at skærene ikke har forskellig farve, så de "blandes" let ved rengøring - det sløver skærene

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8240 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8240 Electric shaver

30/09/2016

Danmark

Danmark

Denne shaver er bare super.

Denne shaver fungerer ,selv på 5. år fantastisk. Kører mindst 14 dage på en opladning, og er let at rengøre. Skæresæt er let at skifte.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8240 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8240 Electric shaver

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 