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Utgått
Oppladbar
Holder de tre skjærehodene nær huden hele tiden for en rask og effektiv barbering.
Med antibakterielt belegg på innsiden av skjæreenheten sikrer du at barbermaskinen skylles ren på et par sekunder.
Den elektriske barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.
4.1
av 5
82
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Mohamed Abaza
05/07/2025
Danmark
Det er en rigtig god barbermaskine, men hvor og hvordan kan jeg finde udskiftning til barber hoved?
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8240 Electric shaver
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8240 Electric shaver
Angus
04/08/2019
Danmark
God og effektiv
Tæt barbering. Hurtig. Ulempe at skærene ikke har forskellig farve, så de "blandes" let ved rengøring - det sløver skærene
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8240 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8240 Electric shaver
Prmae
30/09/2016
Danmark
Denne shaver er bare super.
Denne shaver fungerer ,selv på 5. år fantastisk. Kører mindst 14 dage på en opladning, og er let at rengøre. Skæresæt er let at skifte.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8240 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8240 Electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.