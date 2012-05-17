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  • Uovertruffen barberingsopplevelse
  • Uovertruffen barberingsopplevelse
  • Uovertruffen barberingsopplevelse
  • Uovertruffen barberingsopplevelse
  • Uovertruffen barberingsopplevelse
  • Uovertruffen barberingsopplevelse
  • Uovertruffen barberingsopplevelse
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  • Uovertruffen barberingsopplevelse
  • Uovertruffen barberingsopplevelse
  • Uovertruffen barberingsopplevelse
  • Uovertruffen barberingsopplevelse
  • Uovertruffen barberingsopplevelse
  • Uovertruffen barberingsopplevelse

Utgått

Shaver series 9000 SensoTouchWet & Dry elektrisk barbermaskin

RQ1280/21

4.3
| (419) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet
Uovertruffen barberingsopplevelse
Med den elektriske barbermaskinen Philips SensoTouch 3D RQ1280, som er vår mest avanserte barbermaskin hittil, får du den ultimate barberingsopplevelsen. GyroFlex 3D-systemet følger hver kontur i ansiktet, og UltraTrack-hodene barberer hvert hår med noen få bevegelser.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

med GyroFlex 3D-system

Uovertruffen barberingsopplevelse

  • UltraTrack & GyroFlex 3D

  • 60 min. trådløs bruk / 1 t lading

  • Presisjonstrimmer

  • Jet Clean-system

Philips GyroFlex 3D-system justerer seg sømløst til hver kurve

Philips GyroFlex 3D-system justerer seg sømløst til hver kurve

GyroFlex 3D-hodene som følger konturene, justerer seg sømløst til hver kurve i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon på huden.

UltraTrack-skjærehoder fanger hvert hår med noen få bevegelser

UltraTrack-skjærehoder fanger hvert hår med noen få bevegelser

Få en tett barbering som minimerer irritasjon. Skjærehodet har tre spesialiserte spor: spalter for normalt hår, kanaler for lange eller flattliggende hår og hull for de korteste skjeggstubbene i ansiktet.

Barbermaskiner med Super Lift&Cut Action

Barbermaskiner med Super Lift&Cut Action

Det doble knivsystemet som er innebygget i den elektriske barbermaskinen fra Philips, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

419

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

17/05/2012

Sverige

Sverige

Bra och smidig

Har kört Braun i alla år och har ganska kraftig skäggväxt. Bytte förra sommaren till Philps. Tycker att maskinen fungerar riktigt bra och framförallt så är det skönt att våtraka sig. Laddningarna håller riktigt länge. Ljudnivån och vibrationer är låg med denna teknik jämfört med Braun. Enda tvivelaktiga är att tvättvätskan dunstar då man inte behöver tvätta så ofta, om man våtrakar sig (man sköljer och lufttorkar av alla rakhuvuden efter varje rakning).

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Rakapparat för våt- och torrakning

19/11/2010

Sverige

Sverige

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rakapparat för våt- och torrakning

27/08/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent, very pleased with it, BUT ...

I am very pleased with the performance of this shaver and its reliability, BUT I am very annoyed and frustrated that I cannot now obtain original replacement shaver heads, as production of them has ceased and there are only some very poor copies available online. This means I either have to put up with these very poor quality heads, or buy a new, current model shaver at a cost of £200-£300+ for a unit of similar quality ! A prime example of built in obsolescence !!

Fordeler

Excellent performance and lovely to use, plus fast re-charging time.

Ulemper

You can't now buy genuine Philips replacement shaver heads ...............

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet and dry electric shaver

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet and dry electric shaver

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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 