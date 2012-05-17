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Utgått
UltraTrack & GyroFlex 3D
60 min. trådløs bruk / 1 t lading
Presisjonstrimmer
Jet Clean-system
GyroFlex 3D-hodene som følger konturene, justerer seg sømløst til hver kurve i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon på huden.
Få en tett barbering som minimerer irritasjon. Skjærehodet har tre spesialiserte spor: spalter for normalt hår, kanaler for lange eller flattliggende hår og hull for de korteste skjeggstubbene i ansiktet.
Det doble knivsystemet som er innebygget i den elektriske barbermaskinen fra Philips, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.
4.3
av 5
419
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
Rakad
17/05/2012
Sverige
Bra och smidig
Har kört Braun i alla år och har ganska kraftig skäggväxt. Bytte förra sommaren till Philps. Tycker att maskinen fungerar riktigt bra och framförallt så är det skönt att våtraka sig. Laddningarna håller riktigt länge. Ljudnivån och vibrationer är låg med denna teknik jämfört med Braun. Enda tvivelaktiga är att tvättvätskan dunstar då man inte behöver tvätta så ofta, om man våtrakar sig (man sköljer och lufttorkar av alla rakhuvuden efter varje rakning).
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Rakapparat för våt- och torrakning
hamidrezabokharaei
19/11/2010
Sverige
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rakapparat för våt- och torrakning
Stillrocking
27/08/2021
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent, very pleased with it, BUT ...
I am very pleased with the performance of this shaver and its reliability, BUT I am very annoyed and frustrated that I cannot now obtain original replacement shaver heads, as production of them has ceased and there are only some very poor copies available online. This means I either have to put up with these very poor quality heads, or buy a new, current model shaver at a cost of £200-£300+ for a unit of similar quality ! A prime example of built in obsolescence !!
Fordeler
Excellent performance and lovely to use, plus fast re-charging time.
Ulemper
You can't now buy genuine Philips replacement shaver heads ...............
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet and dry electric shaver
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet and dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.