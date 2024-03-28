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Dette produktet
Shaver series 7000
Våt og tørr elektrisk barbermaskin
2 499,00 kr
Accessories
Quick Clean-pod
469,00 kr
Shaver series 7000, 5000
Erstatningsskjærehoder
515,00 kr
2 499,00 kr
2 499,00 kr
Nano SkinGlide-belegg
SteelPrecision-blader
Bevegelsessensor
360-D fleksible hoder
7 års levetid for motor og batteri
Med opptil 90 000 klippeoperasjoner per minutt barberer SteelPrecision-bladene tett og klipper mer hår per strøk*. De 45 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa.
Bevegelsesfølsom teknologi sporer hvordan du barberer deg og veileder deg til en mer effektiv teknikk. Etter bare tre barberinger oppnådde de fleste menn en bedre barberingsteknikk for færre strøk***.
Du kan perfeksjonere barberingen ved å pare barbermaskinen med Philips GroomTribe-appen. Barbering for barbering kan du spore utviklingen i huden, tilpasse barberingen og mestre teknikken for en barbering som er både hudnær og skånsom.
4.3
av 5
2959
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Hansnute
28/03/2024
Norge
Bekreftet kjøper
God barbermarskin
Bruker med barberskum. Blir like glattbarbert som med høvel, å huden blir ikke irritert eller sår.
Fordeler
Tett barbering. Lang batterilevetid.
Ulemper
Ikke funne nån...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
tjokrist
14/04/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Best
Beste barberer maskin jeg noen gang har eid i mine snart 60år. Utrolig barbering med denne, før fikk jeg bare så tett barbering med høvel . Så får ikke fullrost denne maskinen
Fordeler
Tett barbering og glatt som bare det. Kan bruke barberer skum også
Ulemper
Ingen foreløpig
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/55 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/55 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Erot
29/03/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Godt fornyede med produktet
Maskin har funger godt ,og har god batteri kapasitet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7786/59 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7786/59 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
sammenlignet med ikke-belagt materiale
Testet mot Philips 3000-serien.
Basert på brukere av Philips S7000-serien og GroomTribe-appen i 2019
Sammenligning av barberavfall etter å ha brukt rengjøringsmiddel kontra vann i patronen