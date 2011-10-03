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Utgått
HQ8260
Med batterinivåindikator
Holder de tre skjærehodene nær huden hele tiden for en rask og effektiv barbering.
Den elektriske barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.
Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.
3.7
av 5
37
Anmeldelser
RecycledTeenager
03/10/2011
United Kingdom
Easy & Comfortable
When changing to this shaver I was surprised at just how comfortable it felt both in the hand and on the face. After a couple of days acclimatization I obtained a very close and smooth shave which is still being achieved today. Charge holds well, approx 6 weeks between charges. If this model lasts as well as my previous Philishave it will prove to be a very satisfactory purchase.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8260 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8260 Electric shaver
jonny
02/10/2011
United Kingdom
great for your neck
After reading reviews and ratings I bought this shaver to address problems I had getting a good shave on my neck. It does a very good job. However as other reviews say the beard trimmer is useless. I have had it for a year now and I am still very pleased although I would say I think I need to buy new blades and at 30 quid are not cheap so be prepared for that.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8260 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8260 Electric shaver
JollyJohn
02/10/2011
United Kingdom
Wonderful performance
This product is ergonomically well designed. The battery seems to last forever rather than needing regular charging. Very easy to clean and maintain. Would recommend this product to others.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8260 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8260 Electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.