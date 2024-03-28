ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

        Utgått

        Shaver series 7000 S7836/55 Wet & Dry electric shaver

        S7886/35

        4.3
        | (2959) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet
        Se alle fordeler

        Få hjelp med dette produktet

        Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

        Finn en reservedel eller et tilbehør

        Gå til deler og tilbehør

        Deler og tilbehør

        Anmeldelser

        Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
        Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

        4.3

        av 5

        2959

        Anmeldelser

        85%

        anbefaler dette produktet

        28/03/2024

        Norge

        Norge

        Bekreftet kjøper

        God barbermarskin

        Bruker med barberskum. Blir like glattbarbert som med høvel, å huden blir ikke irritert eller sår.

        Fordeler

        Tett barbering. Lang batterilevetid.

        Ulemper

        Ikke funne nån...

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

        14/04/2023

        Norge

        Norge

        Bekreftet kjøper

        Best

        Beste barberer maskin jeg noen gang har eid i mine snart 60år. Utrolig barbering med denne, før fikk jeg bare så tett barbering med høvel . Så får ikke fullrost denne maskinen

        Fordeler

        Tett barbering og glatt som bare det. Kan bruke barberer skum også

        Ulemper

        Ingen foreløpig

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/55 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/55 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

        29/03/2023

        Norge

        Norge

        Bekreftet kjøper

        Godt fornyede med produktet

        Maskin har funger godt ,og har god batteri kapasitet

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7786/59 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7786/59 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

        Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.

        Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.