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Utgått
4.3
av 5
2959
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Hansnute
28/03/2024
Norge
Bekreftet kjøper
God barbermarskin
Bruker med barberskum. Blir like glattbarbert som med høvel, å huden blir ikke irritert eller sår.
Fordeler
Tett barbering. Lang batterilevetid.
Ulemper
Ikke funne nån...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
tjokrist
14/04/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Best
Beste barberer maskin jeg noen gang har eid i mine snart 60år. Utrolig barbering med denne, før fikk jeg bare så tett barbering med høvel . Så får ikke fullrost denne maskinen
Fordeler
Tett barbering og glatt som bare det. Kan bruke barberer skum også
Ulemper
Ingen foreløpig
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/55 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/55 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Erot
29/03/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Godt fornyede med produktet
Maskin har funger godt ,og har god batteri kapasitet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7786/59 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7786/59 Wet & Dry elektrisk barbermaskin