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  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren

Utgått

arcitecElektrisk barbermaskin

RQ1060/20

3.9
| (17) Anmeldelser

1 pris

Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
For menn som bare vil ha det aller beste, kombinerer arcitec elektrisk barbermaskin RQ1060 fra Philips Flex & Pivot-funksjon med Triple-track-skjærehoder for en perfekt tett barbering, til og med på halsen.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Perfekt tett barbering, til og med på halsen

Den beste barbermaskinen fra verdenseneren

  • Med speildisplay

Flex & Pivot-funksjonen følger alle konturer

Flex & Pivot-funksjonen følger alle konturer

Tre uavhengige, fleksible skjærehoder i en barberingsenhet som dreier en fullstendig bevegelse. Denne unike kombinasjonen sikrer optimal kontakt med huden og for å få tak i de vanskeligste hårene på halsen.

Triple-Track-skjærehoder med 50 % større barberingsflate

Triple-Track-skjærehoder med 50 % større barberingsflate

Triple Track-skjærehodene med 3 spor gir 50 % større barberingsflate enn vanlige, roterende skjærehoder med ett spor.

Super Lift & Cut®-teknologi

Super Lift & Cut®-teknologi

Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.9

av 5

17

Anmeldelser

2

02/08/2017

Norge

Norge

Svært god maskin

Svært god for kraftig skjeggvekst! Pålitelig. Ingen stopp eller tekniske feil. Lader raskt. Varer lange!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

03/01/2017

Norge

Norge

fantastisk maskin

Fikk som gave for flere år siden veldig veldig fornøgd. berbere hverdag lade en gang i måned. tusen takk PHILIPS, stolt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin

26/07/2015

Danmark

Danmark

Perfect, intet mindre.

Det er den bedste Shaver Jeg har ejet, igennem snart 50-55 år. Ligger godt til mine (gigt) Fingre. Skærene har holdt i 27/28 mdr. Så nu er det tid at udskifte til Sæt nr: 3. Købte min RQ1060 i November 2010. Hurtig Opladning og holder længe på en Opladning. Min første Philips købte Jeg i MEXICO ( Maracaibo) 1970.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder arcitec RQ1060/20 Elektrisk shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder arcitec RQ1060/20 Elektrisk shaver

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 