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Utgått
RQ1060/20
Med speildisplay
Tre uavhengige, fleksible skjærehoder i en barberingsenhet som dreier en fullstendig bevegelse. Denne unike kombinasjonen sikrer optimal kontakt med huden og for å få tak i de vanskeligste hårene på halsen.
Triple Track-skjærehodene med 3 spor gir 50 % større barberingsflate enn vanlige, roterende skjærehoder med ett spor.
Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.
Priser
3.9
av 5
17
Anmeldelser
StigEve
02/08/2017
Norge
Svært god maskin
Svært god for kraftig skjeggvekst! Pålitelig. Ingen stopp eller tekniske feil. Lader raskt. Varer lange!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Mead
03/01/2017
Norge
fantastisk maskin
Fikk som gave for flere år siden veldig veldig fornøgd. berbere hverdag lade en gang i måned. tusen takk PHILIPS, stolt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Erik70
26/07/2015
Danmark
Perfect, intet mindre.
Det er den bedste Shaver Jeg har ejet, igennem snart 50-55 år. Ligger godt til mine (gigt) Fingre. Skærene har holdt i 27/28 mdr. Så nu er det tid at udskifte til Sæt nr: 3. Købte min RQ1060 i November 2010. Hurtig Opladning og holder længe på en Opladning. Min første Philips købte Jeg i MEXICO ( Maracaibo) 1970.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1060/20 Elektrisk shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1060/20 Elektrisk shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.