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Utgått
Oppladbar
Holder de tre skjærehodene nær huden hele tiden for en rask og effektiv barbering.
Med antibakterielt belegg på innsiden av skjæreenheten sikrer du at barbermaskinen skylles ren på et par sekunder.
Den elektriske barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.
4.0
av 5
224
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Varnor
25/07/2012
United Kingdom
Excellent Design and Reliability
I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8250 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8250 Electric shaver
mjtc
25/07/2012
United Kingdom
Excellent Design and Reliability
I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8250 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8250 Electric shaver
MartinR
15/07/2012
United Kingdom
This product has everything
Clean close shave Battery life when charged excellent length before recharge required
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.