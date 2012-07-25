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Utgått

Shaver series 3000Elektrisk barbermaskin

HQ8250/17

4
| (224) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Rask. Tett. Effektiv.
De tre sporene på Speed-XL-skjærehodene gir 50 % større barberingsflate for en rask og tett barbering
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Rask. Tett. Effektiv.

  • Oppladbar

SmartTouch Contour-Following: for en rask og effektiv barbering

SmartTouch Contour-Following: for en rask og effektiv barbering

Holder de tre skjærehodene nær huden hele tiden for en rask og effektiv barbering.

FastRinse med antibakterielt belegg på innsiden

FastRinse med antibakterielt belegg på innsiden

Med antibakterielt belegg på innsiden av skjæreenheten sikrer du at barbermaskinen skylles ren på et par sekunder.

System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

Den elektriske barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.0

av 5

224

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Design and Reliability

I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8250 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8250 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Design and Reliability

I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8250 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8250 Electric shaver

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product has everything

Clean close shave Battery life when charged excellent length before recharge required

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 