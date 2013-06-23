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  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
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  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
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  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren

Utgått

arcitecElektrisk barbermaskin

RQ1085/22

3.7
| (7) Anmeldelser

1 pris

Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
For menn som bare vil ha det aller beste, kombinerer arcitec elektrisk barbermaskin RQ1085 fra Philips Flex & Pivot-funksjon med Triple-track-skjærehoder for en perfekt tett barbering, til og med på halsen.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Perfekt tett barbering, til og med på halsen

Den beste barbermaskinen fra verdenseneren

  • Med Jet Clean-system

Flex & Pivot-funksjonen følger alle konturer

Flex & Pivot-funksjonen følger alle konturer

Tre uavhengige, fleksible skjærehoder i en barberingsenhet som dreier en fullstendig bevegelse. Denne unike kombinasjonen sikrer optimal kontakt med huden og for å få tak i de vanskeligste hårene på halsen.

Triple-Track-skjærehoder med 50 % større barberingsflate

Triple-Track-skjærehoder med 50 % større barberingsflate

Triple Track-skjærehodene med 3 spor gir 50 % større barberingsflate enn vanlige, roterende skjærehoder med ett spor.

Super Lift & Cut®-teknologi

Super Lift & Cut®-teknologi

Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.7

av 5

7

Anmeldelser

2

23/06/2013

Nederland

Nederland

Klantvriendelijk in gebruik

Mooi design,uitstekend beeld.Beter dan in het verleden is de TV makkelijk te bedienen.Wij zijn er zeer tevreden over.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

France

France

5/5, je suis satisfait à 100%

je le trouve silencieux par rapport à mes anciens rasoirs bonne prise en main facilité et simplicité pour le nettoyage esthétique les têtes permettent un rasage précis

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

07/01/2011

France

France

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 