Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
RQ1085/22
Med Jet Clean-system
Tre uavhengige, fleksible skjærehoder i en barberingsenhet som dreier en fullstendig bevegelse. Denne unike kombinasjonen sikrer optimal kontakt med huden og for å få tak i de vanskeligste hårene på halsen.
Triple Track-skjærehodene med 3 spor gir 50 % større barberingsflate enn vanlige, roterende skjærehoder med ett spor.
Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.
Priser
3.7
av 5
7
Anmeldelser
Niek82
23/06/2013
Nederland
Klantvriendelijk in gebruik
Mooi design,uitstekend beeld.Beter dan in het verleden is de TV makkelijk te bedienen.Wij zijn er zeer tevreden over.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat
dite28480
09/10/2011
France
5/5, je suis satisfait à 100%
je le trouve silencieux par rapport à mes anciens rasoirs bonne prise en main facilité et simplicité pour le nettoyage esthétique les têtes permettent un rasage précis
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
chb71
07/01/2011
France
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.