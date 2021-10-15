Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Med Jet Clean-system
Med LED-skjerm
Tre uavhengige, fleksible skjærehoder i en barberingsenhet som dreier en fullstendig bevegelse. Denne unike kombinasjonen sikrer optimal kontakt med huden og for å få tak i de vanskeligste hårene på halsen.
Triple Track-skjærehodene med 3 spor gir 50 % større barberingsflate enn vanlige, roterende skjærehoder med ett spor.
Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.
Priser
4.0
av 5
66
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
EVCar
15/10/2021
United Kingdom
Excellent shaver
Had no problem at all. I cannot purchase spare part after 14 years of use Now purchased 7000 series to replace this item
Fordeler
Always a good shave
Ulemper
Cannot obtain spares after 12 years
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Sinky
07/06/2016
United Kingdom
Buy the best It will give years of great shaving
This has been a great, reliable purchase which is still giving excellent service and i would not hesitate to recommend it.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Philip61
18/05/2014
United Kingdom
Best Philishave ever
I have had Philishaves since I started shaving at 16, I am now 61. This is by far the best ever , so easy to use, even easier to clean, it has a detatchable head so using the sideburn trimmer is even easier. Cant recommend it enough
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.