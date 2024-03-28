Shaver series 7000

I samarbeid med Philips har jeg hatt den glede å prøve denne barbermaskinen gjennom en buzzadorkampanje. Det er en ganske vakker maskin, fine farger og pent utført. Bra design. Det er 3 runde skjæreblader, typisk design fra de klassiske Philips maskinene, disse har en myk fjæring slik at bladene følger konturen av ansiktet. Den føles behagelig mot huden. Barbermaskinen kan kobles opp mot en app på telefonen. Den gir tilbakemelding på om man gjør riktige bevegelser (små sirkulære bevegelser). Den barberer veldig bra, men den trenger noen ekstra runder på de vanskeligste stedene som på halsen. Når jeg fikk den hadde jeg 5 dagers skjegg og det hadde den litt problemer med. Men om man barberer seg litt oftere yter den bra. Jeg liker at den er stille, det følger med en rensestasjon, den er vanntett så det er lett å bare skylle den under litt rennende vann. Den kan barbere vått og tørt. Jeg har så langt bare prøvd tørrbarbering og er strålende fornøyd med resultatet og ikke minst at jeg har ikke opplevd noen irritasjoner og det er kanskje det største plusset i min bok.#S7786buzz #philipsnordics #buzzador @buzzador