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Utgått
HQ8200/17
Holder de tre skjærehodene nær huden hele tiden for en rask og effektiv barbering.
Med antibakterielt belegg på innsiden av skjæreenheten sikrer du at barbermaskinen skylles ren på et par sekunder.
Den elektriske barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.
3.7
av 5
74
Anmeldelser
Turiscus
06/07/2018
Italia
podotto eccellente
durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Turiarte
11/10/2015
Italia
Eccellente
dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Gilio
21/07/2013
Nederland
scheert prima.
ik scheer mij al van af mijn twaalfde jaar met een philips scheerapparaat,wat ik gebruikte van mijn vader daarna heb ik altijd een philips scheerapparaat gekocht. ik heb er nu zelfs drie in mijn bezit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.