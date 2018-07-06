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Utgått

Shaver series 3000Elektrisk barbermaskin

HQ8200/17

3.7
| (74) Anmeldelser
Rask. Tett. Effektiv.
De tre sporene på Speed-XL-skjærehodene til denne elektriske barbermaskinen fra Philips gir 50 % større barberingsflate for en rask og tett barbering
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Rask. Tett. Effektiv.

SmartTouch Contour-Following: for en rask og effektiv barbering

SmartTouch Contour-Following: for en rask og effektiv barbering

Holder de tre skjærehodene nær huden hele tiden for en rask og effektiv barbering.

FastRinse med antibakterielt belegg på innsiden

FastRinse med antibakterielt belegg på innsiden

Med antibakterielt belegg på innsiden av skjæreenheten sikrer du at barbermaskinen skylles ren på et par sekunder.

System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

Den elektriske barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

74

Anmeldelser

06/07/2018

Italia

Italia

podotto eccellente

durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

11/10/2015

Italia

Italia

Eccellente

dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

21/07/2013

Nederland

Nederland

scheert prima.

ik scheer mij al van af mijn twaalfde jaar met een philips scheerapparaat,wat ik gebruikte van mijn vader daarna heb ik altijd een philips scheerapparaat gekocht. ik heb er nu zelfs drie in mijn bezit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 