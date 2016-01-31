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Utgått
DualPrecision & GyroFlex2D
45 min trådløs bruk / 1 t lading
Presisjonstrimmer
DualPrecision-blader gir behagelig barbering av både lange hår og korte skjeggstubber. 1. Slisser kutter lange hår. 2. Hull kutter skjeggstubber
Det doble knivsystemet som er innebygget i den elektriske barbermaskinen fra Philips, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.
GyroFlex 2D-systemet som følger konturene, justerer seg enkelt etter kurvene i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon, og gir en tett barbering.
Priser
4.0
av 5
443
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produktet
Cleanshaven
31/01/2016
United Kingdom
Great shaver
Great shaver, but what a load of hassle registering the product for extended warranty-was a joke. Finally registered as a different model- hope i dont need to use the warranty, coz it doesnt match product and I wonder what hassle that might bring?
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
uncle
28/01/2016
United Kingdom
Excellent product without a shread of doubt
This is the second one I bought although one bought in 2011 is working reasonably well the battery is getting little sluggish. Having two similar one will allow me to discharge and recharge each shaver to full extent and increase the battery life. Also cleaning every week with Phillips HQ110, shaving head spray. Key for extending the shaver life is to shave/clean dry then wet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
tim74
30/11/2015
United Kingdom
shaver 7000
only used once but best dry shave ever. old shaver not a Philips left stubble under chin but this Philips shaves it all off. well done Philips
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.