ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Rask. Tett. Effektiv.
  • Rask. Tett. Effektiv.
  • Rask. Tett. Effektiv.
  • Rask. Tett. Effektiv.
  • Rask. Tett. Effektiv.
  • Rask. Tett. Effektiv.
  • Rask. Tett. Effektiv.
  • Rask. Tett. Effektiv.
  • Rask. Tett. Effektiv.
  • Rask. Tett. Effektiv.

Utgått

8200 seriesElektrisk barbermaskin

HQ8260

3.7
| (37) Anmeldelser
Rask. Tett. Effektiv.
De tre sporene på Speed-XL-skjærehodene gir 50 % større barberingsflate for en rask og tett barbering
Se alle fordeler
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Rask. Tett. Effektiv.

  • Med batterinivåindikator

Super Lift & Cut®-teknologi

Super Lift & Cut®-teknologi

Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.

System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

Den elektriske barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.7

av 5

37

Anmeldelser

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Easy & Comfortable

When changing to this shaver I was surprised at just how comfortable it felt both in the hand and on the face. After a couple of days acclimatization I obtained a very close and smooth shave which is still being achieved today. Charge holds well, approx 6 weeks between charges. If this model lasts as well as my previous Philishave it will prove to be a very satisfactory purchase.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8260 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8260 Electric shaver

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

great for your neck

After reading reviews and ratings I bought this shaver to address problems I had getting a good shave on my neck. It does a very good job. However as other reviews say the beard trimmer is useless. I have had it for a year now and I am still very pleased although I would say I think I need to buy new blades and at 30 quid are not cheap so be prepared for that.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8260 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8260 Electric shaver

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Wonderful performance

This product is ergonomically well designed. The battery seems to last forever rather than needing regular charging. Very easy to clean and maintain. Would recommend this product to others.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8260 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8200 series HQ8260 Electric shaver

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 