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Utgått
DualPrecision & GyroFlex2D
50 min trådløs bruk / 1 t lading
Presisjonstrimmer og veske
DualPrecision-blader gir behagelig barbering av både lange hår og korte skjeggstubber. 1. Slisser kutter lange hår. 2. Hull kutter skjeggstubber
Det doble knivsystemet som er innebygget i den elektriske barbermaskinen fra Philips, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.
GyroFlex 2D-systemet som følger konturene, justerer seg enkelt etter kurvene i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon, og gir en tett barbering.
4.0
av 5
349
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produktet
paganarcher
12/07/2013
United Kingdom
Bekreftet kjøper
good smooth action floating heads work well.
good smooth action floating heads work well. Only slight downside is requirement to change heads for sideburns.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver
blueboi
16/04/2013
United Kingdom
Well made with easy cleaning design
First of all I would like to say thank you to Philips for the shavers of the past. I have been using your shavers since 1962. This shaver is giving me a very good shave better then the previous one. I find this shaver very easy to use and to keep clean. Twice the head fell of whilst shaving maybe due to excess pressure when shaving near the jaw bones. Otherwise, I am very happy.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver
senso
16/04/2013
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Well made with easy cleaning design
First of all I would like to say thank you to Philips for the shavers of the past. I have been using your shavers since 1962. This shaver is giving me a very good shave better then the previous one. I find this shaver very easy to use and to keep clean. Twice the head fell of whilst shaving maybe due to excess pressure when shaving near the jaw bones. Otherwise, I am very happy.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.