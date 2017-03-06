ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

Meld deg på nå

Få tidlig tilgang til vårt Black Friday-salg

11

d

Dager

15

t

Timer

:

50

m

Minutter

:

56

s

Sekunder

  • Enkeltbilde av produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Enkeltbilde av produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk

Utgått

Shaver series 9000 SensoTouchWet & Dry elektrisk barbermaskin

RQ1260/16

4.4

| (237) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet

Uovertruffen barberingsopplevelse

Med Philips-barbermaskinen SensoTouch 3D RQ1260, som gir deg vår mest avanserte barbering hittil, får du den ultimate barberingsopplevelsen. GyroFlex 3D-systemet følger hver kontur i ansiktet, og UltraTrack-hodene barberer hvert hår med noen få bevegelser.

Se alle fordeler
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

med GyroFlex 3D-system

Uovertruffen barberingsopplevelse

  • UltraTrack & GyroFlex 3D

  • 60 min. trådløs bruk / 1 t lading

  • Presisjonstrimmer

Philips GyroFlex 3D-system justerer seg sømløst til hver kurve

Philips GyroFlex 3D-system justerer seg sømløst til hver kurve

GyroFlex 3D-hodene som følger konturene, justerer seg sømløst til hver kurve i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon på huden.

UltraTrack-skjærehoder fanger hvert hår med noen få bevegelser

UltraTrack-skjærehoder fanger hvert hår med noen få bevegelser

Få en tett barbering som minimerer irritasjon. Skjærehodet har tre spesialiserte spor: spalter for normalt hår, kanaler for lange eller flattliggende hår og hull for de korteste skjeggstubbene i ansiktet.

Barbermaskiner med Super Lift&Cut Action

Barbermaskiner med Super Lift&Cut Action

Det doble knivsystemet som er innebygget i den elektriske barbermaskinen fra Philips, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

237

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

06/03/2017

Norge

Norge

Min beste barbermaskin hittil

Min forrige barbermaskin var også en Philips, som jeg også var fornøyd med, så det var ikke tvil om hvilket merke jeg skulle satse på nå når den gamle var begynt å bli slitt. Og valget på denne maskinen har jeg aldri angret på. Var på ferie i 7 uker, reiste med oppladet maskin, og først på siste barbering før hjemreise, kom det varsel om at den trengte lading. Barberingen går som en lek, og huden blir etterlatt glatt og fin. Har ingenting negativt å si om denne maskinen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

23/03/2018

Sverige

Sverige

rena drömmen att använda, tyst, lätt & lättanvänd, dyr.

Apparaten är väldigt tyst, lätt & lättanvänd. snäll mot huden & rakar fantastiskt, lätt att tvätta och rensa. Dyr men ... jag köpte.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver

03/02/2016

Sverige

Sverige

Grymt bra maskin!

Rakar lika bra som modem flerblads hyvel & är väldigt snäll mot huden, så eftersom jag har känslig hud så är denna maskinen rena drömmen att använda. Den är också väldigt tyst, lätt & lättanvänd.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 