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Utgått
Uovertruffen barberingsopplevelse
Med Philips-barbermaskinen SensoTouch 3D RQ1260, som gir deg vår mest avanserte barbering hittil, får du den ultimate barberingsopplevelsen. GyroFlex 3D-systemet følger hver kontur i ansiktet, og UltraTrack-hodene barberer hvert hår med noen få bevegelser.
UltraTrack & GyroFlex 3D
60 min. trådløs bruk / 1 t lading
Presisjonstrimmer
GyroFlex 3D-hodene som følger konturene, justerer seg sømløst til hver kurve i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon på huden.
Få en tett barbering som minimerer irritasjon. Skjærehodet har tre spesialiserte spor: spalter for normalt hår, kanaler for lange eller flattliggende hår og hull for de korteste skjeggstubbene i ansiktet.
Det doble knivsystemet som er innebygget i den elektriske barbermaskinen fra Philips, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.
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4.4
av 5
237
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
Johnny
06/03/2017
Norge
Min beste barbermaskin hittil
Min forrige barbermaskin var også en Philips, som jeg også var fornøyd med, så det var ikke tvil om hvilket merke jeg skulle satse på nå når den gamle var begynt å bli slitt. Og valget på denne maskinen har jeg aldri angret på. Var på ferie i 7 uker, reiste med oppladet maskin, og først på siste barbering før hjemreise, kom det varsel om at den trengte lading. Barberingen går som en lek, og huden blir etterlatt glatt og fin. Har ingenting negativt å si om denne maskinen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
paka49
23/03/2018
Sverige
rena drömmen att använda, tyst, lätt & lättanvänd, dyr.
Apparaten är väldigt tyst, lätt & lättanvänd. snäll mot huden & rakar fantastiskt, lätt att tvätta och rensa. Dyr men ... jag köpte.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver
Fredde75
03/02/2016
Sverige
Grymt bra maskin!
Rakar lika bra som modem flerblads hyvel & är väldigt snäll mot huden, så eftersom jag har känslig hud så är denna maskinen rena drömmen att använda. Den är också väldigt tyst, lätt & lättanvänd.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.