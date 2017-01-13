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Utgått
RQ1050/18
Tre uavhengige, fleksible skjærehoder i en barberingsenhet som dreier en fullstendig bevegelse. Denne unike kombinasjonen sikrer optimal kontakt med huden og for å få tak i de vanskeligste hårene på halsen.
Triple Track-skjærehodene med 3 spor gir 50 % større barberingsflate enn vanlige, roterende skjærehoder med ett spor.
Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.
Priser
4.1
av 5
55
Anmeldelser
R071
13/01/2017
Norge
Den beste maskinen jeg har hatt - fra 1960-årene og til 2017!
Jeg har hatt maskinen noen år nå, og er i ferd med å skifte skjærehoder ennå en gang. Fortsatt er maskinen topp når det gjelder batteri-varighet og oppladingstid. Den er meget brukervennlig, og klarer alle de oppgavene man med rimelighet kan gi en barbermaskin. Hårtrimmeren er til og med brukbar til å kutte hår i ørene! I årenes løp har jeg hatt flere maskiner. Fra min første Philips på 1960-tallet og oppover. Jeg har hatt Wilfa og Braun, men vender stadig tilbake til Philips. Min RQ 1050/16 er den beste maskinen jeg har hatt, og jeg forstår egentlig ikke hvordan den kunne vært laget bedre!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1050 Elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1050 Elektrisk barbermaskin
Naranp
01/09/2025
United Kingdom
Phillips artic shaver
The charger wire was hard not rubbery so it has now cracked all over the wire all brittle, need to get a new charger cable, other wise the machine has worked well over 6 years
Fordeler
Very reliable still working after a long time, better than the blade as the machine does not cut uoi
Ulemper
The cleaning of the head leaves the London water marks on the blade casing
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1050/17 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1050/17 Electric shaver
Paul167
31/03/2015
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Better than wet!
I have tried for years to get a shave as close as a wet shave from an electric/battery device. Until I bought this one I never thought it to be possible, now I know better. This shaver is quiet, comfortable to use and achieves excellent results in wet or dry modes. I prefer dry mode, it's more convenient. This truly is the best shaver I have ever owned. Well done Philips !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1050/18 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder arcitec RQ1050/18 Electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.