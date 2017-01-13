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  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
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  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
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  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
  • Den beste barbermaskinen fra verdenseneren

Utgått

arcitecElektrisk barbermaskin

RQ1050/18

4.1
| (55) Anmeldelser

1 pris

Den beste barbermaskinen fra verdenseneren
For menn som bare vil ha det aller beste, kombinerer arcitec elektrisk barbermaskin RQ1050 fra Philips Flex & Pivot-funksjon med Triple-track-skjærehoder for en perfekt tett barbering, til og med på halsen.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Perfekt tett barbering, til og med på halsen

Den beste barbermaskinen fra verdenseneren

Flex & Pivot-funksjonen følger alle konturer

Flex & Pivot-funksjonen følger alle konturer

Tre uavhengige, fleksible skjærehoder i en barberingsenhet som dreier en fullstendig bevegelse. Denne unike kombinasjonen sikrer optimal kontakt med huden og for å få tak i de vanskeligste hårene på halsen.

Triple-Track-skjærehoder med 50 % større barberingsflate

Triple-Track-skjærehoder med 50 % større barberingsflate

Triple Track-skjærehodene med 3 spor gir 50 % større barberingsflate enn vanlige, roterende skjærehoder med ett spor.

Super Lift & Cut®-teknologi

Super Lift & Cut®-teknologi

Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

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4.1

av 5

55

Anmeldelser

13/01/2017

Norge

Norge

Den beste maskinen jeg har hatt - fra 1960-årene og til 2017!

Jeg har hatt maskinen noen år nå, og er i ferd med å skifte skjærehoder ennå en gang. Fortsatt er maskinen topp når det gjelder batteri-varighet og oppladingstid. Den er meget brukervennlig, og klarer alle de oppgavene man med rimelighet kan gi en barbermaskin. Hårtrimmeren er til og med brukbar til å kutte hår i ørene! I årenes løp har jeg hatt flere maskiner. Fra min første Philips på 1960-tallet og oppover. Jeg har hatt Wilfa og Braun, men vender stadig tilbake til Philips. Min RQ 1050/16 er den beste maskinen jeg har hatt, og jeg forstår egentlig ikke hvordan den kunne vært laget bedre!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder arcitec RQ1050 Elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder arcitec RQ1050 Elektrisk barbermaskin

01/09/2025

United Kingdom

United Kingdom

Phillips artic shaver

The charger wire was hard not rubbery so it has now cracked all over the wire all brittle, need to get a new charger cable, other wise the machine has worked well over 6 years

Fordeler

Very reliable still working after a long time, better than the blade as the machine does not cut uoi

Ulemper

The cleaning of the head leaves the London water marks on the blade casing

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder arcitec RQ1050/17 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder arcitec RQ1050/17 Electric shaver

31/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Better than wet!

I have tried for years to get a shave as close as a wet shave from an electric/battery device. Until I bought this one I never thought it to be possible, now I know better. This shaver is quiet, comfortable to use and achieves excellent results in wet or dry modes. I prefer dry mode, it's more convenient. This truly is the best shaver I have ever owned. Well done Philips !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder arcitec RQ1050/18 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder arcitec RQ1050/18 Electric shaver

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 